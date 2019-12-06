"Крим ваш!" Росіянин потужно підтримав Україну в боротьбі з Путіним

Житель російського Сибіру яскраво підтримав Україну в боротьбі з кремлівською окупацією, заявивши, що агресор має забратися із захоплених територій.

Розмову з чоловіком показала в своєму шоу українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зателефонувавши до росіянина, вона жартома зазначила, що хотіла б розбудити його звуками українських бомбардувальників. Чоловік, своєю чергою, відповів, що їх потрібно направляти не в Сибір, а туди, "де загиджено більше ", маючи на увазі Москву.

Однак Соколова підкреслила, що українці – мирна нація, тому не збираються нікого бомбити в буквальному сенсі. Після цього телеведуча запитала свого співбесідника, яким він бачить вирішення збройного конфлікту на Донбасі, на що почула несподівану відповідь.

Яніна Соколова

"Росія повністю звідти йде, віддає всі захоплені території, зокрема анексовані. І компенсує це максимально можливим способом", – сказав її співрозмовник.

Соколову зворушила така відповідь, і вона висловила захоплення адекватним сприйняттям ситуації громадянином країни-агресора.

"Ми ж розуміємо, що в Росії дуже багато таких, як ви, – розсудливих. І нам дуже гірко все, що відбувається. Але ви ж розумієте, що ми це ніколи не пробачимо?" – знову звернулася українка до сибіряка.

"Я розумію прекрасно. Це все правильно, логічно. Тому що не прощають такі речі", – сказав чоловік.

Наприкінці розмови Соколова запитала у нього, чий Крим. На це житель Сибіру відповів: "Звісно ж ваш". А на жартівливе питання "Путін – х*йло?" сказав: "Він самий".

Повідомлення росіянина Соколовій після розмови Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило повідомлення, надіслане волонтерам із окупованого Донецька, в якому висловлюється підтримка українським воїнам. "Вас чекають і люблять в усіх містах нашої неньки. Перемога за нами. Все буде Україна! Донеччанин", – йдеться в ньому.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!