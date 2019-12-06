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6 грудня • оновлено в 15:24
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"Крим ваш!" Росіянин потужно підтримав Україну в боротьбі з Путіним

3.1т
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Житель російського Сибіру яскраво підтримав Україну в боротьбі з кремлівською окупацією, заявивши, що агресор має забратися із захоплених територій.

Розмову з чоловіком показала в своєму шоу українська журналістка Яніна Соколова (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зателефонувавши до росіянина, вона жартома зазначила, що хотіла б розбудити його звуками українських бомбардувальників. Чоловік, своєю чергою, відповів, що їх потрібно направляти не в Сибір, а туди, "де загиджено більше ", маючи на увазі Москву.

Однак Соколова підкреслила, що українці – мирна нація, тому не збираються нікого бомбити в буквальному сенсі. Після цього телеведуча запитала свого співбесідника, яким він бачить вирішення збройного конфлікту на Донбасі, на що почула несподівану відповідь.

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Яніна Соколова

Яніна Соколова

"Росія повністю звідти йде, віддає всі захоплені території, зокрема анексовані. І компенсує це максимально можливим способом", – сказав її співрозмовник.

Соколову зворушила така відповідь, і вона висловила захоплення адекватним сприйняттям ситуації громадянином країни-агресора.

"Ми ж розуміємо, що в Росії дуже багато таких, як ви, – розсудливих. І нам дуже гірко все, що відбувається. Але ви ж розумієте, що ми це ніколи не пробачимо?" – знову звернулася українка до сибіряка.

"Я розумію прекрасно. Це все правильно, логічно. Тому що не прощають такі речі", – сказав чоловік.

Наприкінці розмови Соколова запитала у нього, чий Крим. На це житель Сибіру відповів: "Звісно ж ваш". А на жартівливе питання "Путін – х*йло?" сказав: "Він самий".

Повідомлення росіянина Соколовій після розмови

Повідомлення росіянина Соколовій після розмови

Скриншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу зворушило повідомлення, надіслане волонтерам із окупованого Донецька, в якому висловлюється підтримка українським воїнам. "Вас чекають і люблять в усіх містах нашої неньки. Перемога за нами. Все буде Україна! Донеччанин", – йдеться в ньому.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Яніна Соколова
Місце
Україна
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
А как-лам от этого только радостно.Сказать может любой ,чушки вы кастрюляголовые.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Прокоментирую в стиле - Соколовой - я тут на днях звонил во Львов и львовянин мне ответил что Крым это Россия и украина должна выплатить крымчанам компенсацию за то что она натворила в Крыму
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Питон Каа
Питон Каа
После слов о побудке звуками украинских бомбардировщиков стало так смешно, что не смог дочитать, о чем там дальше...?
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