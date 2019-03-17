"Крим - це Росія": у Києві покарали шанувальника "русского міра". Опубліковано відео

У Києві активісти С14 і співробітники "Муніципальної варти" змусили вибачиться чоловіка за крики "Крим - це Росія!" і "Я росіянин!".

Інцидент трапився на столичному центральному вокзалі. Відео з вибаченнями опублікував координатор організації С14 Сергій Мазур. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я вибачаюся за те, що неправильно назвав Крим Росією. Я помилився і шкодую про це", – сказав чоловік.

В кінці "кримнашист" навіть назвав роботу С14 і "Муніципальної варти" бездоганною.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Криму у жителів змінилася думка про окупацію півострова Російською Федерацією. Так напередодні чергової дати окупаційного псевдореферендума в Ялті з'явилися листівки "Я відкликаю свій підпис з референдуму".

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