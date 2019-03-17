|Суспільство
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Суспільство

"Крим - це Росія": у Києві покарали шанувальника "русского міра". Опубліковано відео

4.3тЧитати матеріал російською

У Києві активісти С14 і співробітники "Муніципальної варти" змусили вибачиться чоловіка за крики "Крим - це Росія!" і "Я росіянин!".

Інцидент трапився на столичному центральному вокзалі. Відео з вибаченнями опублікував координатор організації С14 Сергій Мазур. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Я вибачаюся за те, що неправильно назвав Крим Росією. Я помилився і шкодую про це", – сказав чоловік.

Новини
"Компенсація" за Крим: у Росії вибухнули новим маренням про "борг" України

В кінці "кримнашист" навіть назвав роботу С14 і "Муніципальної варти" бездоганною.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в включеному Криму у жителів змінилася думка про окупацію півострова Російською Федерацією. Так напередодні чергової дати окупаційного псевдореферендума в Ялті з'явилися листівки "Я відкликаю свій підпис з референдуму".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
1
7
Смішно
19
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Дивіться москалики. Скоро так усі вибачатись будете. Причому не вставаючи з колін. Бо на цей час ви уже будете стояти раком.😂
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Михайлов Александр
Михайлов Александр
Трусливые бандеры стадом нападают на людей, правильно что этих диких свинорылых бандер отстреливают)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pooh Vini
Pooh Vini
С расейяйцами будет тоже самое. Пиддюлина и -внезапное озарение,что Путин то оказался хуйло и Крым - Украина,ну и что сами они пидарасы,но долго не могли в этом признаться,т.к. во рту был половой орган их залуполикого дедушки 😃
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки