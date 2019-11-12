"Крим повернеться!" Порошенко розповів про потужну кінострічку "Додому"

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко з дружиною Мариною у кінотеатрі "Жовтень" подивилися художню стрічку "Додому" – повнометражний дебют кінорежисера Нарімана Алієва, головну роль у якому виконав Ахтем Сеітаблаєв. Драматична історія про війну і довгий шлях додому до сліз вразила глядачів у залі.

Як написав на своїй сторінці у Facebook Порошенко, "Додому" – глибоке, болюче і символічне кіно (щоб подивитися фото і відео, доскролльте сторінку докінця).

"Фільм-докір. Всім тим, на чиїй совісті – тисячі зламаних долей. Фільм-послання. Що розказує усьому світу страшну правду. Фільм-притча. Про подорож до втраченого дому. Через особисту історію однієі сім’ї він розкриває велику трагедію – кримських татар і українців. Фільм-відповідь. Що Крим точно повернеться додому, в Україну", – написав Порошенко

Петро Порошенко та Ахтем Сеітаблаєв на показі фільму "Додому"

Під час спілкування із членами творчої групи та глядачами Порошенко зазначив, що українська прем’єра фільму дуже символічно збіглася в часі з рішенням Міжнародного суду ООН, який підтримав позов України проти Російської Федерації за фінансування тероризму та дискримінацію кримських татар на окупованому півострові.

"Цей фільм робить для справи повернення Криму набагато більше, аніж десятки державних чиновників", – переконаний лідер "ЄС".

Він також висловив надію, що стрічка отримає належну високу оцінку Американської кіноакадемії, адже саме стрічка "Додому" представлена від України на премію Оскар як найкращий іноземний фільм.

Ця історія вже отримала визнання на кількох авторитетних кінофорумах. А міжнародна прем’єра відбулася на Каннському фестивалі у програмі "Особливий погляд".

Петро Порошенко на показі фільму "Додому" Пресслужба "ЄС"

Петро Порошенко на показі фільму "Додому" Пресслужба "ЄС"

Петро Порошенко на показі фільму "Додому" Пресслужба "ЄС"

Як писав OBOZREVATEL, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко привітав Україну з переможним рішенням Міжнародного Суду ООН.

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