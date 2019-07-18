"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

На південному березі анексованого Криму масово гинуть пальми через шкідників і бездіяльність окупаційної влади у боротьбі з ними.
Блогер "RoksolanaToday&Крим" показав у своєму Twitter сумні фото із зів'ялими деревами. Відзначається, що люди самостійно намагаються повернути їх до життя. Зокрема, в Сімеїзі вони обробили пальми спеціальним засобом. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).
Однак, зазначають місцеві жителі, це крапля в морі, так як проблема вже має масштаб катастрофи.
У Криму гинуть пальми
Twitter "RoksolanaToday & Крим"
"Плюс із Абхазії вже завезли самшитову вогнівку, усі кущі в павутині. У Криму часу немає. Не можна на паузу ставити Крим. Він помре", – написала блогер.
Twitter "RoksolanaToday & Крим"
Twitter "RoksolanaToday & Крим"
Twitter "RoksolanaToday & Крим"
Twitter "RoksolanaToday & Крим"
На ПБК гинуть пальми- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019
"Владі" по фіг-на обробку від шкідника грошей немає
Народ сам питается.В Сімеїзі обробляли
але
проблема вже має масштаб катастрофи
Плюс-з Абхазії вже завезли самшитовими огнівки, всі кущі в павутині
у Криму часу немає
не можна на паузу ставити Крим
Він помре pic.twitter.com/fpRNdUKYnT
Алупка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019
Сквер імені нашого двічі героя Радянського Союзу Амет Хана Султана pic.twitter.com/fq4vm5x73o
Алупка- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019
На ПБК просто відмінок пальм!
зразок довгоносик
обробляти нічим у "влади"
немає грошей купити pic.twitter.com/ZaKcJa1PES
Нагадаю, як жителі Сімеїзу своїми силами і за свій рахунок пальми рятували https://t.co/h2wInuGLEe pic.twitter.com/QuHwBCovgx- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019
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