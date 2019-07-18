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"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

9.2т Читати матеріал російською

На південному березі анексованого Криму масово гинуть пальми через шкідників і бездіяльність окупаційної влади у боротьбі з ними.

Блогер "RoksolanaToday&Крим" показав у своєму Twitter сумні фото із зів'ялими деревами. Відзначається, що люди самостійно намагаються повернути їх до життя. Зокрема, в Сімеїзі вони обробили пальми спеціальним засобом. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Однак, зазначають місцеві жителі, це крапля в морі, так як проблема вже має масштаб катастрофи.

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У Криму гинуть пальми

У Криму гинуть пальми

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Плюс із Абхазії вже завезли самшитову вогнівку, усі кущі в павутині. У Криму часу немає. Не можна на паузу ставити Крим. Він помре", – написала блогер.

"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережі показали реальний "наплив туристів" на популярному курорті в окупованому Росією Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
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