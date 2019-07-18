"Крим помре!" Окупанти "забезпечили" півострову нову катастрофу. Фото

На південному березі анексованого Криму масово гинуть пальми через шкідників і бездіяльність окупаційної влади у боротьбі з ними.

Блогер "RoksolanaToday&Крим" показав у своєму Twitter сумні фото із зів'ялими деревами. Відзначається, що люди самостійно намагаються повернути їх до життя. Зокрема, в Сімеїзі вони обробили пальми спеціальним засобом. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Однак, зазначають місцеві жителі, це крапля в морі, так як проблема вже має масштаб катастрофи.

У Криму гинуть пальми Twitter "RoksolanaToday & Крим"

"Плюс із Абхазії вже завезли самшитову вогнівку, усі кущі в павутині. У Криму часу немає. Не можна на паузу ставити Крим. Він помре", – написала блогер.

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

Twitter "RoksolanaToday & Крим"

На ПБК гинуть пальми

"Владі" по фіг-на обробку від шкідника грошей немає

Народ сам питается.В Сімеїзі обробляли

але

проблема вже має масштаб катастрофи

Плюс-з Абхазії вже завезли самшитовими огнівки, всі кущі в павутині

у Криму часу немає

не можна на паузу ставити Крим

Він помре pic.twitter.com/fpRNdUKYnT - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019

Алупка

Сквер імені нашого двічі героя Радянського Союзу Амет Хана Султана pic.twitter.com/fq4vm5x73o - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019

Алупка

На ПБК просто відмінок пальм!

зразок довгоносик

обробляти нічим у "влади"

немає грошей купити pic.twitter.com/ZaKcJa1PES - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019

Нагадаю, як жителі Сімеїзу своїми силами і за свій рахунок пальми рятували https://t.co/h2wInuGLEe pic.twitter.com/QuHwBCovgx - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) July 17, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережі показали реальний "наплив туристів" на популярному курорті в окупованому Росією Криму.

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