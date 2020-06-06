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6 червня • оновлено в 09:29
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Крим накрила найсильніша за 150 років посуха: скидання води з Білогірського водосховища зупинено

14.4т
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2020 рік став для Криму найпосушливішим за 150 років спостережень. Через це підконтрольна РФ "влада" анексованого півострова тимчасово призупинила скидання води з Білогірського водосховища.

Як пишуть "Крим.Реаліі" з посиланням на Тайганське управління зрошувальних систем, скидання з водосховища "призупинено з метою збереження корисного запасу води у водоймі напередодні найпосушливіших місяців року – липня і серпня" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Скидання води з Білогірського водосховища зупинено

Скидання води з Білогірського водосховища зупинено

krymr.com

При цьому із суміжного Білогірському Тайганського водосховища продовжується скидання води в річку Бьюк-Карасу, яку використовують для потреб Східного Криму.

Білогірське водосховище живить водою, зокрема, найбільший в Європі парк левів "Тайган".

У травні верхів'я Білогірського водосховища повністю пересохли.

Крим накрила найсильніша за 150 років посуха: "влада" пішла на радикальні заходи

krymr.com

Крим накрила найсильніша за 150 років посуха: "влада" пішла на радикальні заходи

krymr.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, аномально тепла і безсніжна зима, відсутність дощів навесні привели до того, що запаси води на Кримському півострові катастрофічно знизилися. За останній місяць наповнюваність водосховищ впала на 7,1 млн кубометрів.

Як за час анексії пересохли водосховища, показали на фото.

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Теми
блокада Криму Анексія Криму
Місце
Україна
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Крим Крим без води
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