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9 листопада • оновлено в 10:02
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/ Суспільство

Крим чий? Українець показово поставив на місце росіян в літаку

14.3т Читати матеріал російською

Відомий український журналіст Руслан Горовий розповів, як в літаку рейсу "Франкфурт – Чикаго" зіткнувся з пасажирами з Россії і вступив з ними в суперечку через Крим.

Про це він написав у Facebook. У коментарях користувачі соцмережі підтримали журналіста.

Крим чий? Українець показово поставив на місце росіян в літаку

https://www.facebook.com/gorovyi.ruslan

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За словами Горового, в літаку до нього по-російськи звернулися два хлопця з проханням помінятися місцями, щоб вони змогли сісти разом зі своїми знайомими. При цьому пассажири повідомили, що проживають в Росії.

У відповідь журналіст поцікавився у них, "чий Крим", після чого хлопці відповіли, що є аполітичними і "не дуже в політиці". На це Горовий запропонував їм надалі летітимуть з дівчатами окремо.

Користувачі Facebook підтримали реакцію журналіста і запропонували свої варіанти вирішення "конфлікту".

Крим чий? Українець показово поставив на місце росіян в літаку

У коментарях також відзначили, що тепер росіяни стануть "політичними" а також підкреслили задоволення від спостереження за "печерною русофобією".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Monobank потрапив в гучний скандал через опублікованій карти України, на якій немає анексованого Криму.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
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Комментарии на сайте не модерированы
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украинцы по своей природе трусливы, не стал бы он у двух русских мужиков спрашивать чей Крым
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2
0
Ермаков Николай
Ермаков Николай
Очередная украинская перемога. От этих рассказов и экономика поднялась и народ сказочно зажил, Крым и Доннбасс вернулись.больше таких историй
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6
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Читал эту правдивую историю здесь год назад. Только там оккупанты стульчик в египетском отеле попросили, а так всё дословно пересказано.
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7
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