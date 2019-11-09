Крим чий? Українець показово поставив на місце росіян в літаку

Відомий український журналіст Руслан Горовий розповів, як в літаку рейсу "Франкфурт – Чикаго" зіткнувся з пасажирами з Россії і вступив з ними в суперечку через Крим.

Про це він написав у Facebook. У коментарях користувачі соцмережі підтримали журналіста.

https://www.facebook.com/gorovyi.ruslan

За словами Горового, в літаку до нього по-російськи звернулися два хлопця з проханням помінятися місцями, щоб вони змогли сісти разом зі своїми знайомими. При цьому пассажири повідомили, що проживають в Росії.

У відповідь журналіст поцікавився у них, "чий Крим", після чого хлопці відповіли, що є аполітичними і "не дуже в політиці". На це Горовий запропонував їм надалі летітимуть з дівчатами окремо.

Користувачі Facebook підтримали реакцію журналіста і запропонували свої варіанти вирішення "конфлікту".

У коментарях також відзначили, що тепер росіяни стануть "політичними" а також підкреслили задоволення від спостереження за "печерною русофобією".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Monobank потрапив в гучний скандал через опублікованій карти України, на якій немає анексованого Криму.

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