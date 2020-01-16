Приближается православный праздник Крещение, а с ним и вопросы наших читателей - ведь уже подтверждено и научно, что характеристики воды действительно меняются в ночь с 18 на 19 января. Поясним этот феномен.

Ученые открыли цикличность солнечной активности. В том числе они зафиксировали нейтринное излучение из глубин Солнца, которое меняет свои характеристики каждые 28,4 дня. Это и создает так называемый "месячный солнечный цикл" в 28 дней.

Считается, что этот "месячный солнечный цикл" начинается на восходе после ночи зимнего солнцестояния. Следовательно, смена цикла должна осуществляется на 28-й день от солнцестояния, то есть в ночь с 18 на 19 января.

В крещенский сочельник, 18 января с 18:00, вода начинает менять свои характеристики

Следует сказать, что на дни 18-19 января по современному календарю у древних славян также выпадал праздник Водокрес. Далее состояние воды – такое же, как на Водокрес - повторялось каждые 28 дней. На зимнее солнцестояние цикл обнулялся и начинался заново.

Ученые исследовали характеристики воды с 18 на 19 января и пришли к выводу, что с 18:00 18 января по 01:00 19 января вода меняет свою электрическую проводимость в сторону уменьшения.

Интересна здесь и магия чисел. Число 28 считается суммой трех семерок, а также числом удачи и Белой Луны. А число 19 - одно из важнейших простых неделимых чисел в математике, в нумерологии означает полноту вселенского духа, так как состоит из мужской "10" и женской "9" в едином целом - поэтому в большинстве религий богослужения состоят из 19 обрядовых элементов.

Но что бы нам ни говорила теория, философы, нумерологи, священники и ученые - факт остается фактом: в крещенский сочельник, 18 января с 18:00, вода начинает менять свои характеристики и сохраняет их фактически до 20 января. Здесь идет совпадение месячного солнечного цикла в 28 дней с волной энергии, проходящей по водам Земли с 6 по 20 января вследствие перигелия земной орбиты вокруг Солнца.

Вода, набранная 18 и 19 января, долго стоит в любой посуде, не портится, не зацветает. Пить такую воду благоприятно для укрепления нервной системы, иммунитета, выносливости. Неважно, как человек будет употреблять воду 18 и 19 января: пить ее, умываться ею, купаться в водоемах, окунаться в холодную воду, купаться в теплой термальной воде. Любые водные процедуры приносят благость, потому что воды в эти дни передают человеку самую чистую и сильную глубинную энергию Космоса.

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