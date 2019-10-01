"Краще не буває": синоптикиня дала непередбачуваний прогноз на 2 жовтня в Україні

На території всієї України у середу, 2 жовтня, буде сонячна та тепла погода. Дощів очікувати не слід, а температура сягне аж до +19…+24 градусів.

Найближчими днями більше така погода не передбачається. Про це написала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook.

"Скрізь, у кожній області, буде сонце і буде тепло. Тобто вся Україна без винятку належатиме сухій повітряній масі. Температура повітря – краще не буває – очікується в межах +19…+24 градусів", – відзначила вона.

Синоптикиня дала непередбачуваний прогноз на 2 жовтня в Україні

За її словами, єдине, що може порушити "ідилію" – поривчастий вітер.

Діденко додала, в Києві буде сухо і тепло, протягом дня температура сягне більше +20 градусів.

"Вже 3-го жовтня на заході України різко зміниться погода, підуть дощі та похолодає. Надалі, до кінця тижня, похолодання охопить більшість країни", – попередила синоптикиня.

Прогноз погоди. Карта Facebook Наталії Діденко

Як повідомляв OBOZREVATEL, початок жовтня в Україні потішить хорошою погодою, хоча можливі невеликі дощі на початку й у кінці першої десятиденки. Початок ж листопада в Україні буде теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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