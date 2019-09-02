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2 вересня • оновлено в 23:36
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Країна в скорботі: ЗСУ показали вбитого на Донбасі юного захисника України

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У понеділок, 2 серпня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілу "Л/ДНР" був убитий військовий Повітряних Збройних сил України Андрій Проценко.

Про це повідомляє в Facebook Командування ВПС, яке опублікувало фото Героя (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Загиблому захиснику України було 24 роки. Він був родом із села Бохоники Вінницької області.

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На Донбасі вбили воїна ЗСУ

На Донбасі вбили воїна ЗСУ

Користувачі в коментарях висловили слова співчуття і подяки воїну. "Такий юний!", "Вічна пам'ять", "Країна в скорботі", "Скільки ж будуть гинути наші діти?!" – написали вони.

На Донбасі вбили воїна ВПС Андрія Проценка

На Донбасі вбили воїна ВПС Андрія Проценка

Facebook Командування ВПС

Країна в скорботі: ЗСУ показали вбитого на Донбасі юного захисника України
Країна в скорботі: ЗСУ показали вбитого на Донбасі юного захисника України
Країна в скорботі: ЗСУ показали вбитого на Донбасі юного захисника України

Як писав OBOZREVATEL, раніше в штабі ОС повідомили, що боєць отримав поранення, несумісне з життям.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас Новини Донбасу
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Он выпускник новопечерской школы,куда их верховный отправил своего отпрыска? Элита гибнет
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филипп филипыч
филипп филипыч
Солдаты гибнут такая работа. Решил капусты нарубить и был убит. Ну когда это кончится? Пока на виннице упоротых не останется?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
А что делал воин ВВС из Винницкой области в степях Донецка? А мамке ,наверное, сказали что на самолётах летать будет! А нет в Украине самолётов!
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