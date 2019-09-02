Країна в скорботі: ЗСУ показали вбитого на Донбасі юного захисника України

У понеділок, 2 серпня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті обстрілу "Л/ДНР" був убитий військовий Повітряних Збройних сил України Андрій Проценко.

Про це повідомляє в Facebook Командування ВПС, яке опублікувало фото Героя (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Загиблому захиснику України було 24 роки. Він був родом із села Бохоники Вінницької області.

На Донбасі вбили воїна ЗСУ

Користувачі в коментарях висловили слова співчуття і подяки воїну. "Такий юний!", "Вічна пам'ять", "Країна в скорботі", "Скільки ж будуть гинути наші діти?!" – написали вони.

На Донбасі вбили воїна ВПС Андрія Проценка Facebook Командування ВПС

Як писав OBOZREVATEL, раніше в штабі ОС повідомили, що боєць отримав поранення, несумісне з життям.

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