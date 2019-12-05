Країна-терорист усвідомлює наслідки: Зеркаль пояснила, чому Росія боїться суду ООН

Російська Федерація зробить усе, щоб перешкодити довести до кінця процес у Міжнародному суді ООН у справі "Україна проти РФ", тому що він буде мати для неї серйозні наслідки.

Про це в четвер, 5 грудня, в ефірі "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявила ексзаступниця міністра закордонних справ, агентка України у цій справі Олена Зеркаль. Вона зазначила, що цей процес створює в міжнародному праві нові умови.

"Процес, у якому Росія звинувачується як країна, яка не забезпечує боротьбу з фінансуванням тероризму, створює взагалі нові умови в міжнародному праві", – наголосила вона.

Олена Зеркаль Скріншот відео

"Оскільки останній саміт НАТО був присвячений якій темі? Боротьбі з тероризмом. Про боротьбу з тероризмом і про роль Росії як країни, яка підтримує тероризм. І я думаю, що це буде мати дуже серйозні наслідки для Росії, і вона це усвідомлює. Саме тому вони будуть робити все, щоб не довести цей процес до кінця", – сказала Зеркаль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Олена Зеркаль висловила думку, що Україна протягом року здатна досягти угоди з Росією щодо реінтеграції Донбасу.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!