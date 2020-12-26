Країна-сусідка України почала вакцинацію від СOVID-19 першою в ЄС

У суботу, 26 грудня, в Угорщині розпочалася вакцинація проти коронавірусу. Місцевих жителів прищеплюють препаратом Pfizer. Поки надійшла тільки перша партія.

Як з'ясувалося, країна стала першою з усіх держав Євросоюзу, яка почала робити щеплення від COVID-19. Про це повідомляє видання Reuters.

Зокрема, спочатку в Угорщині почали вакцинувати медиків, які борються з коронавірусом і лікують хворих у Будапешті. Зазначається, що першої партії препарату Pfizer вистачить для щеплення 4875 осіб.

До того ж стало відомо, що в Німеччині також почалася вакцинація від COVID-19. 101-річна Едіт Квойзалла стала першою мешканкою, якій зробили щеплення.

Нагадаємо, що раніше через добу після вакцинації проти коронавірусу у двох співробітників Національної служби охорони здоров'я Великобританії виникла алергічна реакція на препарат від Pfizer.

Через це Агентство з контролю за ліками і продуктами охорони здоров'я (MHRA) рекомендувало не робити щеплення тим, хто є алергіком.

Також відомо, що гостра реакція на щеплення від коронавірусу виникла в медиків у США. Наприклад, два таких випадки зафіксували в штаті Аляска.

Однак фахівці стверджують, що вакцини від інших хвороб також можуть провокувати алергічні реакції, але це явище не є частим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше медик з Ізраїлю розповів про побічні ефекти вакцини проти коронавірусу від Pfizer.