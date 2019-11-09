Головна Новини
9 листопада • оновлено в 13:05
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

''Краду ліс і купую контрабанду'': стало відомо, як живе легендарний дисидент

1.5т Читати матеріал російською

Дисидент, один із засновників Гельсінської групи Микола Матусевич, який за часів радянської влади боровся за незалежну Україну і відсидів у в'язницях 12 років — живе на 1900 гривень на місяць.

Про це йдеться в сюжеті програми "Свобода Слова" з Савіком Шустером. Жодна влада за всю історію незалежності не надала Матусевичу звання "Героя України".

"Я живу в цій бідності. Отримую 1800 гривень, а зараз додали і виходить близько 1900 пенсія. Спробуй на це прожити. Хоч ліс краду, сучки збираю, спалюю їх", — з іронією розповідає чоловік.

Новини
"Досить уже брехати!" Депутати від "Слуги народу" і "ЄС" влаштували перепалку в прямому ефірі

Микола Матусевич живе в скромній хатині один, з маленькою кішкою. Чоловік одягається в секонд-хенді, їжі у нього особливо немає. Зізнається, що змушений навіть купувати контрабандні цигарки, так як вони в два рази дешевші.

Микола Матусевич

Микола Матусевич

"Я не бідний, у мене хрещеник є. То туфлі підкине, то ще щось. Але я розумію, що при бажанні, дозволити б собі такого не зміг. Не робіть з мене мученика... Просто я знаю, що тисячі людей так живуть", — вважає Матусевич.

За роки незалежності чоловік не отримав матеріальної допомоги або хоч якоїсь винагороди від влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ефірі програми Савіка Шустера лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що в державному бюджеті України на 2020 рік не було враховано пропозиції, сформульовані в указі президента Володимира Зеленського.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
10
6
Смішно
2
Цікаво
10
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
"борец за независимую Украину", поди, дня в своей жизни не проработал. Это просто паразит, прикрывающийся борьбой с "кровавой гэбней". Ну что, Украинушка дала ему в старости то, что он заслуживает
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
70 евро пенсия! И вы ещё будете рассказывать про "нищую Рашку"? Укрогабон.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Он Алекс
Он Алекс
Кристина Стефанова, минимальная пенсия в РФ 123 евро( Тамбовская область 2019 год) и это в самой богатой стране МИРА по запасам полезных ископаемых ... не позорься вато троль сравнивая наши страны ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки