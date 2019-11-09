''Краду ліс і купую контрабанду'': стало відомо, як живе легендарний дисидент

Дисидент, один із засновників Гельсінської групи Микола Матусевич, який за часів радянської влади боровся за незалежну Україну і відсидів у в'язницях 12 років — живе на 1900 гривень на місяць.

Про це йдеться в сюжеті програми "Свобода Слова" з Савіком Шустером. Жодна влада за всю історію незалежності не надала Матусевичу звання "Героя України".

"Я живу в цій бідності. Отримую 1800 гривень, а зараз додали і виходить близько 1900 пенсія. Спробуй на це прожити. Хоч ліс краду, сучки збираю, спалюю їх", — з іронією розповідає чоловік.

Микола Матусевич живе в скромній хатині один, з маленькою кішкою. Чоловік одягається в секонд-хенді, їжі у нього особливо немає. Зізнається, що змушений навіть купувати контрабандні цигарки, так як вони в два рази дешевші.

Микола Матусевич

"Я не бідний, у мене хрещеник є. То туфлі підкине, то ще щось. Але я розумію, що при бажанні, дозволити б собі такого не зміг. Не робіть з мене мученика... Просто я знаю, що тисячі людей так живуть", — вважає Матусевич.

За роки незалежності чоловік не отримав матеріальної допомоги або хоч якоїсь винагороди від влади.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ефірі програми Савіка Шустера лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що в державному бюджеті України на 2020 рік не було враховано пропозиції, сформульовані в указі президента Володимира Зеленського.

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