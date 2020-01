Після концерту у Вараші хлопчик попросився до гримерки "вар’ятів". Ну, думаю, як завжди, фото/селфі. А він сором’язливо простягнув конверт. З одного боку "Слава Україні". З другого "Від Марка, Дарія і Енея". Каже: "Ось, ми на Армію назбирали".

Воно якось не пасує старшому дядькові при підлітках сльозу пускати, то я й не став. Але хотів.

І воно так кожного разу, коли хтось після концерту підійде і (на сцені або під гримеркою) тицьне в руку якусь купюру з тихим "на хлопців". Коли громада УГКЦ з Віченци передасть мамі в Збараж черговий конверт з євро. Коли дівчинка-редактор, яка самотужки виховує дитину, зі своєї "сірої" зарплати відраховує 2000 грн. Коли під готелем у Хмельницькому молодий батько просить побути коло малого, який грається мотоциклетним шоломом, повертається у готель, виносить пару тисяч гривень і каже: "ти знаєш, що з цим робити". Коли телефонує вночі Петя з Ізраїлю і каже: "розпиши, що кому у який підрозділ треба, я тут по наших "наколядував" 1500 доларів, щоб знали, куди гроші підуть. Було більше, але там в одного бійця біда, то я ще йому трохи перекинув".

Кожного разу хочеться плакати і стоїть комок у горлі. Бо ті хлопчики могли б витратити ці гроші на якісь ігри. Мама на дитину. Діаспоряни на родини. Батько на сина. А Петя міг би просто жити своїм заробітчанським життям і не паритись. Але виховання, патріотизм і усвідомлення важливості підтримки свого війська, не дозволяють їм залишатися байдужими. Як і у випадку із сотнями тих, хто здійснює щоденно перекази на волонтерські рахунки. Не обов’язково мої.

По-перше, я щиро дякую усім за допомогу. По-друге, за довіру. Її дуже важко завоювати, але дуже легко втратити. А розчарувати людей за теперішніх умов – це раз плюнути!

У мене зараз у сусідньому вордівському файлі перелік підрозділів, які чекають своєї черги по забезпеченню потреб. Там є традиційні напрямки по снайперах і парамедиках. З грудня взяли під крило медслужбу 1-ї штурмової роти ДУК (пальне). Чекає на допомогу 57 бригада, 59 бригада, аеророзвідка, спецназ НГУ. Сьогодні-завтра-післязавтра я буду здійснювати проплати. Січень не був аж дуже активним по надходженнях і, боюсь, що на усіх грошей може не вистачити. Тому, якщо хто може має якусь ще копійчину, то закиньте на рахунки плз. До речі, тим, хто неодноразово нагадував про зміну IBAN коду по доларовому рахунку, повідомляю, що руки нарешті дійшли і у реквізитах, які будуть нижче, він оновлений.

Ще раз усім низький уклін за допомогу. Репост - це теж допомога). Працюємо, панове!

Гривні

ПриватБанк

Номер картки 5168 7420 6353 7207

Призначення платежу: поповнення картки 5168742063537207 (Притула Сергій Дмитрович).

№ рахунку 29244825509100

МФО 305299

ЄДРПОУ 14360570

Притула Сергій Дмитрович

ІПН 2975800618

For receiving SWIFT in US dollars (USD)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

IBAN: UA673052990000026200681955548

ACCOUNT: 5168742060489527

Beneficiary bank: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAIN

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank: P MORGAN CHASE BANK SWIFT CODE: CHASUS33

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: 0011000080

For receiving SWIFT in euros (EUR)

BENEFICIARY: PRYTULA SERHIY

BAN: UA603052990000026202681911665

ACCOUNT: 5168742060489444

BANK OF BENEFICIARY: PRIVATBANK, 1D HRUSHEVSKOGO STR., KYIV, 01001, UKRAINE

SWIFT CODE: PBANUA2X

Correspondent bank : Commerzbank AG Frankfurt am Main Germany

SWIFT CODE: COBADEFF

Beneficiary bank’s account with Correspondent bank: acc No 400 8867004 01

