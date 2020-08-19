Козаки на Хортиці перевірили Зеленського на хоробрість. Відео небезпечного трюку

На острові Хортиця сучасні козаки перевірили на хоробрість президента України Володимира Зеленського, розрізавши шаблею огірок на його руці.

Це трапилося під час робочої поїздки глави держави до Запорізької області 19 серпня. В OBOZREVATEL з’явилося відео небезпечного трюку (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, на виставі про заняття місцевих козаків артисти з кінного театру продемонстрували президенту трюки на хоробрість із використанням шабель та батогів.

Водночас неочікувано вони запропонували Зеленському розрізати шаблею огірок на долоні й той погодився.

Зеленський на Хортиці

За словами очевидців, особиста охорона гаранта була шокована його рішенням, однак президент "її відігнав". Після виконання трюку всі лише поаплодували майстерності сучасних козаків і хоробрості глави держави.

Трюк "козака" із Зеленським

Додамо, що відвідування президентом Хортиці пов’язано, ймовірно, з тим, що 23 серпня там пройдуть святкові заходи, на які буде запрошено запрошено ветеранів АТО, воїнів ООС, військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії.

Сучасний козак перевірив Зеленського на хоробрість

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Донецької області відвідав продуктовий магазин, де, після спілкування та фото з українцями, придбав солодощі та каву.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!