"Котіться до своєї Москви!" Росіянку жорстко відшили на курорті у Криму

Росіянка, яка приїхала відпочивати до Криму з Москви, поскаржилася на грубе ставлення місцевих. У мережі їй різко відповіли, порадивши забиратися з півострова.

На це звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Жінку не влаштувало обслуговування у концертному залі "Ювілейний" у Ялті.

"Мабуть, це свідома політика щодо відпочивальників, бо такою ненавистю палали їхні очі, таким задоволенням від них тхнуло, що вони нашкодили "цим із Москви", що я просто вражена. Ну то Ялта обійдеться без моїх грошей", – обурилася вона в одному з місцевих пабліків.

Їй в досить грубій формі відповіли місцеві жителі.

"Епічно і вщент роздерта спонсорка на пабліку Ялти місцевими жителями. Вона і русо-туристо загалом. Коменти такі всі. Коротко – нафіг з пляжу", – йдеться у пості.

Відпочинок у Криму УНІАН

"Котіться у свою Москву і заберіть таких самих "спонсорів", які на відпочинок приїздять зі своїм борщем", – пишуть у коментарях до скарги росіянки.

"Нікому тут ваші гроші не потрібні. Приїдуть і вважають, що їм тут усі винні. Не приїздіть. І повірте, ніхто не помітить вашої відсутності", – обурилися кримчани.

Эпически и в хлам растерзана спонсорша на паблике Ялты местными жителями.Она и русо-туристо в целом.Комменты такие все. Кратко-на фиг с пляжа. pic.twitter.com/ANxganvpNq — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) August 7, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Олександр Горний визнав провал курортного сезону у Криму і розповів про злиденних туристів, які їдуть на півострів.

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