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"Котіться до своєї Москви!" Росіянку жорстко відшили на курорті у Криму

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Росіянка, яка приїхала відпочивати до Криму з Москви, поскаржилася на грубе ставлення місцевих. У мережі їй різко відповіли, порадивши забиратися з півострова.

На це звернула увагу блогер RoksolanaToday&Крим25% у Twitter. Жінку не влаштувало обслуговування у концертному залі "Ювілейний" у Ялті.

"Мабуть, це свідома політика щодо відпочивальників, бо такою ненавистю палали їхні очі, таким задоволенням від них тхнуло, що вони нашкодили "цим із Москви", що я просто вражена. Ну то Ялта обійдеться без моїх грошей", – обурилася вона в одному з місцевих пабліків.

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Їй в досить грубій формі відповіли місцеві жителі.

"Епічно і вщент роздерта спонсорка на пабліку Ялти місцевими жителями. Вона і русо-туристо загалом. Коменти такі всі. Коротко – нафіг з пляжу", – йдеться у пості.

Відпочинок у Криму

Відпочинок у Криму

УНІАН

"Котіться у свою Москву і заберіть таких самих "спонсорів", які на відпочинок приїздять зі своїм борщем", – пишуть у коментарях до скарги росіянки.

"Нікому тут ваші гроші не потрібні. Приїдуть і вважають, що їм тут усі винні. Не приїздіть. І повірте, ніхто не помітить вашої відсутності", – обурилися кримчани.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Олександр Горний визнав провал курортного сезону у Криму і розповів про злиденних туристів, які їдуть на півострів.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Бред! Мы всегда очень рады россиянам, независимо москвичи, питерцы или магаданцы,что не могу сказать "спонсорам"из хохлятника.
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филипп филипыч
филипп филипыч
почему роксолана решила что владимир ялтинский это крымчанин? по нику что ли? тогда я вообще выдуманный персонаж и умерший 17 лет назад евстигнеев одновременно)
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
филипп филипыч, так ты и есть - виртуальный долбо.б.
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Когда уже paгyли перестанут стонать по Крыму...
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Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Mihailova Kristina, дяревня, сопли подбери.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Mihailova Kristina, тебе жалко что ли? пусть стонут)
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