Кошмар "Л/ДНР": в Україні випробували надпотужну зброю. Відео та фото

В Україні пройшли випробування нового модернізованого комплексу "Вільха-М", ракети якого вдвічі збільшили дальність ураження цілі.

Про це заявив після завершення випробувань на військовому полігоні в Одеській області секретар РНБО Олександр Турчинов. Він також опублікував вражаючі фото і відео. (Щоб подивитися, доскролльте новина до кінця).

Турчинов нагадав, що в 2018 році почалося серійне виробництво ракетного комплексу "Вільха", прийнятого на озброєння ЗСУ, керовані ракети якого точно вражають ціль на відстані 70 км.

"Але наші конструктори і виробничники продовжували наполегливу роботу щодо подальшого вдосконалення ракетної техніки, і сьогодні відбулися дуже важливі випробування модернізованого комплексу "Вільха-М", нові ракети якого вражають ціль вже на відстані 130 км", – написав він у Facebook.

Вільха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Вільха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Вільха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Вільха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Вільха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Вільха-М facebook.com/oleksandr.turchynov

Відзначається, що в ході випробувань перевірили точність і ефективність знищення цілі на максимальній дальності, а також були протестовані оновлені система управління, навігаційне обладнання та система управління пусками.

"У найкоротші терміни ми отримали більш потужну ракету, і хочу підкреслити, що робота наших вчених і конструкторів у рамках реалізації ракетної програми, затвердженої РНБО, системно триває", – розповів Турчинов, зазначивши, що вже найближчим часом будуть розроблені ракети цього ж класу, які зможуть вражати цілі на відстані понад 200 кілометрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Україні пройшли випробування турецького безпілотного літального апарату (БПЛА) Bayraktar TB2.

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