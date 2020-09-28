Коронавірусом в Україні заразилися понад 200 тисяч: статистика МОЗ на 28 вересня
Найбільше випадків інфікування зафіксовано на Харківщині – 339
37 пацієнтів із COVID-19 померли за минулу добу в країні
Водночас подолати хворобу змогли ще понад пів тисячі українців
Станом на ранок понеділка, 28 вересня, в Україні офіційно підтверджено 201 305 випадків коронавірусної інфекції. З них 2671 – виявлено за минулу добу.
Від COVID-19 у країні померли вже 3996 осіб (+37 за добу), а 88 453 пацієнти (+571) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.
Найбільше нових заражень зафіксовано в Харківській області – 339, місті Київ – 328, Одеській області – 202, Тернопільській – 153, Волинській – 143, Київській – 140, Львівській – 132, Хмельницькій – 125, Житомирській – 123.
Нагадаємо, що інформація щодо захворюваності на коронавірус із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму у статистиці відсутня.