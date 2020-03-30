Коронавірусом в Україні заразилися 480 осіб: дані МОЗ на 30 березня

Станом на 10:00 понеділка, 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480 випадків.
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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки", – йдеться у повідомленні.
Коронавірус в Україні
Статистика за областями:
Вінницька область – 23 випадки;
Волинська область – 2 випадки;
Дніпропетровська область – 8 випадків;
Донецька область – 6 випадків;
Житомирська область – 5 випадків;
Закарпатська область – 1 випадок;
Запорізька область – 11 випадків;
Івано-Франківська область – 41 випадок;
Кіровоградська область – 4 випадки;
Київ – 102 випадки;
Київська область – 49 випадків;
Львівська область – 6 випадків;
Луганська область – 2 випадки;
Одеська область – 8 випадків;
Полтавська область – 1 випадок;
Рівненська область – 11 випадків;
Сумська область – 9 випадків;
Тернопільська область – 60 випадків;
Харківська область – 1 випадок;
Херсонська область – 1 випадок;
Хмельницька область – 2 випадки;
Чернівецька область – 75 випадків;
Черкаська область – 50 випадків;
Чернігівська область – 2 випадки.
У МОЗ відзначили, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом в світі вже перевищило 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них - активні.
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