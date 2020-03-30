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30 березня • оновлено в 10:18
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Коронавірусом в Україні заразилися 480 осіб: дані МОЗ на 30 березня

13.6т
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Станом на 10:00 понеділка, 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480 випадків.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні

Статистика за областями:

  • Вінницька область – 23 випадки;

  • Волинська область – 2 випадки;

  • Дніпропетровська область – 8 випадків;

  • Донецька область – 6 випадків;

  • Житомирська область – 5 випадків;

  • Закарпатська область – 1 випадок;

  • Запорізька область – 11 випадків;

  • Івано-Франківська область – 41 випадок;

  • Кіровоградська область – 4 випадки;

  • Київ – 102 випадки;

  • Київська область – 49 випадків;

  • Львівська область – 6 випадків;

  • Луганська область – 2 випадки;

  • Одеська область – 8 випадків;

  • Полтавська область – 1 випадок;

  • Рівненська область – 11 випадків;

  • Сумська область – 9 випадків;

  • Тернопільська область – 60 випадків;

  • Харківська область – 1 випадок;

  • Херсонська область – 1 випадок;

  • Хмельницька область – 2 випадки;

  • Чернівецька область – 75 випадків;

  • Черкаська область – 50 випадків;

  • Чернігівська область – 2 випадки.

У МОЗ відзначили, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом в світі вже перевищило 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них - активні.

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Автор
Тимур Григоренко
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
все как и ожидалось, гастарбайтерские западные области стали очагами заражения...
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Мой господин
Мой господин
Это потому что ,вы ходите в коммунистических масках,срочно сжечь!!
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