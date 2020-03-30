Коронавірусом в Україні заразилися 480 осіб: дані МОЗ на 30 березня

Станом на 10:00 понеділка, 30 березня, в Україні кількість підтверджених випадків коронавірусу COVID-19 досягла 480 випадків.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"За даними ЦГЗ, станом на 10:00 30 березня в Україні 480 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 летальних, 6 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 62 нових випадки", – йдеться у повідомленні.

Коронавірус в Україні

Статистика за областями:

Вінницька область – 23 випадки;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 8 випадків;

Донецька область – 6 випадків;

Житомирська область – 5 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 11 випадків;

Івано-Франківська область – 41 випадок;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Київ – 102 випадки;

Київська область – 49 випадків;

Львівська область – 6 випадків;

Луганська область – 2 випадки;

Одеська область – 8 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 60 випадків;

Харківська область – 1 випадок;

Херсонська область – 1 випадок;

Хмельницька область – 2 випадки;

Чернівецька область – 75 випадків;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернігівська область – 2 випадки.

У МОЗ відзначили, що дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість хворих коронавірусом в світі вже перевищило 770 тисяч, при цьому більш ніж півмільйона з них - активні.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram