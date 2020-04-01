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1 квітня • оновлено в 11:22
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Коронавірус в Україні ущухне влітку й повернеться восени – епідеміологиня

1.6т
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Коронавірус, як і будь-який респіраторний збудник, влітку піде на спад, однак восени повернеться знову, можливо, ставши менш агресивним.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала завідувачка лабораторії грипу Інституту епідеміології Алла Мироненко. За її словами, влітку коронавірус більше циркулюватиме в країнах, де саме тоді буде зима.

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Коронавірус

Коронавірус

"Сезонність респіраторних вірусів, зокрема й коронавірусу, – це холодна пору року, не літо. Тому COVID-19 тоді має піти на спад не лише в нас, а й в інших спекотних країнах. Більше поширюватиметься там, де влітку буде зима. Коронавірус нікуди не дінеться з популяції й восени повернеться до нас знову. За біологічною здатністю, він має стати менш агресивним. Так завжди відбувається з вірусами", – запевнила лікарка.

Мироненко ще раз нагадала, що найбільш імовірно підчепити вірус через забруднені руки, і порадила тримати дистанцію щонайменше метр від інших людей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мироненко пояснила, чому в Україні вік більшості хворих на COVID-19 становить 20-50 років.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
вірус
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