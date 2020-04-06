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6 квітня • оновлено в 11:32
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Коронавірус: ви теж ним перехворієте

5.8т

Останнім часом все більше читаю на просторах інтернету таку собі маніпуляцію щодо епідемії коронавірусу.

Мовляв, від раку, грипу, автокатастроф, туберкульозу помирає набагато більше людей ніж від цього коронавірусу, а пандемія - то наслідок змови, інформаційної війни, тощо.

Те, що росіяни дійсно масово дезінформують щодо пандемії та природи вірусу - це правда. Доповіді на цю тему вже зробили розвідки різних країн світу. Те, що є висока імовірність того, що вірус рукотворний, а не результат погано просмаженого кажана, теж лунає все частіше у безпековому середовищі.

Коронавірус: ви теж ним перехворієте

І навіть те, що різні уряди використовують пандемію і карантин у своїх цілях - до певної міри правдиве ствердження, бо така людська природа.

Але, як завжди, є одне але.

Питання коронавірусу у тому, що ви теж ним перехворієте.

Раком можливо ні, туберкульозом ні, СНІДом ні, а коронавірусом - так.

Я днями розмовляв з фахівцями інституту епідеміології.

Перехворіє 80% популяції за їх оцінкою.

У більшості хвороба пройде навіть без симптомів, або як звичайне ОРВІ.

Помре за різними оцінками від 3 до 10 відсотків захворілих.

Для США зараз прогноз був 2 мільйони людей в найгіршій ситуації і вони вважатимуть успіхом, якщо цифра загиблих буде до 200000 людей у цьому році.

Для України - рахуйте самі.

Питання стоїть саме в цих відсотках.

Звичайно проблемою пандемії маніпулюють уряди країн в свою користь, але, на жаль, це не автокатастрофа, не рак, не війна, не грип.

І коли епідеміологи просять вас посидіти вдома, то це тому, що в сусідніх країнах вже пекло на землі. Подивіться новини Нью-Йорку, Іспанії, Італії...

Не питання чи ви захворієте. Питання - коли і чи буде в цей час поруч з вами здоровий лікар, не зайнятий апарат ШВЛ, та взагалі лікарняне ліжко, якщо, не приведи Господь, ваша хвороба проходитиме з ускладненнями.

Тож будьте здорові. Бережи Вас Господь.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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