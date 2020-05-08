Коронавірус вдарив по Львівщині: Садовий заявив про загрозу зриву закінчення карантину

На Львівщині через різке збільшення за останню добу кількості хворих на коронавірус можуть не послабити карантинні заходи, як планувалося раніше.

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Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає пресслужба міськради (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо аналізувати ситуацію, то останні два дні ми маємо динаміку до збільшення кількості інфікованих коронавірусом. Дуже цікаво, як це розвиватиметься до понеділка. Ми планували послаблювати карантин, але так виглядає, що ці послаблення будуть у дуже невеликому обсязі, а більшість обмежень збережуться щонайменше до 12 травня", – зазначив він.

На Львівщині різко зросла захворюваність на COVID-19

Садовий наголосив, що у зв'язку зі збільшенням захворюваності на COVID-19 чиновники зібрали нараду штабу швидкого реагування, а також засідання комісії з питань надзвичайних ситуацій.

"Ми на комісії фіналізуємо кінцеве рішення штабу", – додав мер Львова.

Зазначимо, що станом на ранок 8 травня у Львівській області підтверджено 660 випадків інфікування коронавірусом, і 65 із них – лише за минулу добу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Львівщина доповнила список регіонів-лідерів за поширенням захворюваності на коронавірус. В області зібрали термінове засідання оперативного штабу для обговорення шляхів вирішення проблеми.

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