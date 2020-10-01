Вакцина не допоможе повернутися до нормального життя навесні 2021 року – вчені

Навіть ефективна вакцина проти COVID-19 не поверне життя людей у норму до весни 2021 року.

Таку думку висловили експерти Королівського наукового товариства (Великобританія), передає ВВС. Вчені пояснили, що після появи дієвого препарату все одно буде потрібен час, щоб щеплення отримала достатня кількість людей.

"Навіть коли вакцина стане доступною, це не означає, що за місяць усі пройдуть вакцинацію, ми говоримо про шість місяців, дев'ять місяців, рік", – зазначив професор Нілей Шах з Імперського коледжу Лондона.

"Не йдеться про те, що життя раптом повернеться в норму в березні", – наголосив учений.

На думку експертів, із початком впровадження вакцинації обмеження можна буде поступово послаблювати. Процес займе мінімум рік.

За оцінками вчених, проведення вакцинації від коронавірусу проходитиме в 10 разів швидше, ніж імунізація від грипу. Для цього буде необхідна постійна робота до 30 тис. підготовленого персоналу.

Лікарка Фіона Каллі з Імперського коледжу зі свого боку зазначила, що вакцина "вселяє почуття великої надії на потенційне закінчення пандемії".

"Але ми знаємо, що історія розробки вакцин сповнена помилок", – наголосила вона.

У питанні про те, коли й що саме дадуть вакцини, потрібно проявляти "реалізм", зазначили вчені. Тим часом по всьому світу вже розробляють понад 200 потенційних препаратів.

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні розробляються 4-5 нових ліків від коронавірусу.