Коронавірус в українців почав протікати набагато легше, – висновок НАН
Коронавірус в українців почав протікати набагато легше, – висновок НАН.
З початку червня 2020 року в Україні зменшилася кількість нових хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації, – їх близько 20%.
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Про це свідчить аналіз первинних даних ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я, розповів OBOZREVATEL віце-президент НАН, доктор фізико-математичних наук Анатолій Загородній. За його словами, аналіз показав, що з початку червня істотно зросла частка інфікованих, у яких не було симптомів на момент звернення. Таких близько 60%.
"Проведений аналіз свідчить про те, що серед нових інфікованих істотно зросла ймовірність легкого перебігу хвороби. Про це говорить зменшення кількості смертей. Порівнюючи нові дані з прогнозом від 19 червня, можна сказати, що темпи поширення епідемії зменшуються, але при цьому все ще залишаються високими", – підсумував Загородній.
Детальний прогноз НАН читайте у матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на ранок вівторка, 30 червня, в Україні було офіційно підтверджено 44 334 випадки коронавирусной інфекції. З них 706 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 в країні померли тисячі сто п'ятьдесят дев'ять чоловік, а 19 115 вилікувалися.
При цьому в семи регіонах України 29 червня офіційно не було зафіксовано жодного нового випадку зараження коронавірусом і смертей від нього. Йдеться про Житомирську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Черкаську, Донецьку, Херсонську та Луганську областях.