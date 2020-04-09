В Україні намітилася позитивна тенденція із коронавірусом: лікарка помітила оптимістичну деталь

Той факт, що лабораторії в Україні не перевантажені тестуванням на коронавірус, є добрим знаком, адже це свідчить про невелике зростання інфікованих.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська інфекціоністка Алла Мироненко, коментуючи нещодавню заяву головного санітарного лікаря Віктора Ляшка.

"Ляшко нещодавно сказав, що наші лабораторії недовантаженні зразками на вірус. Це означає, що хворих не так вже і багато це вже дуже добрий знак. Дай Боже, щоб так було. Якщо вичерпається "ресурс" заробітчан, які вїхали до України за останні тижні, всі будуть дотримуватися гігієни рук, дистанції, а в приміщенні вдягати маску, гадаю, нам вдасться стримати вірус", – запевнила лікарка.

Коронавірус в Україні Дело.юа

Однак за її словами, вона би не радила носити маски на вулиці, де циркулює свіже повітря.

"Маски потрібно носити у приміщенні, де є ризик дихати якби одним повітрям. Окрім того, в першу чергу вірус передається через руки, а не через повітря. Це вже доведено численними експериментами ВООЗ. За руками весь час потрібно слідкувати і почати навчитися контролювати їх, щоб не торкатися ними обличчя і знеможливити інфікування", – нагадала Мироненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Алла Мироненко не виключила послаблення карантину після 24 квітня, якщо кількість хворих на коронавірус в Україні почне спадати.

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