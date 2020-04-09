Головна Новини
9 квітня • оновлено в 17:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус в Україні вщухне у червні – МОЗ

49.2т
Читати матеріал російською

Епідеміолог, в. о. директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що після піка в кінці квітня-травні пандемія коронавірусу вщухне у червні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Своїм припущенням він поділився в інтерв'ю "Новому времени". Конкретних дат, за словами Кузіна, немає, однак тенденція зрозуміла.

Епідеміолог також поділився розрахунками, скільки українців може заразитися за весь час пандемії.

Коронавірус в Україні вщухне у червні – МОЗ

Коронавірус в Україні вщухне у червні – МОЗ

delo.ua

"У разі відсутності будь-яких заходів, якщо визнати, що ніякого карантину немає, то цифри варіюються (за різними прогнозами) від 7 до 22 мільйонів", – озвучив Кузін.

"Якщо враховувати заходи, які зараз вживаються, за умови різного ступеня їхньої ефективності, то прогнози теж дуже сильно різняться. Від тих, у яких звучать цифри 2-3 тисячі, закінчуючи тими, в яких 400 тисяч", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені спрогнозували, що епідемія коронавірусу триватиме в Україні до кінця квітня, захворіє 45 тисяч громадян, 3 тисячі помруть.

Ми піклуємося про ваше здоров’я, залишайтесь вдома і все найнеобхідніше замовляйте он-лайн з додатковими знижками на нашому розділі Промокоди.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
Тег
Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
60
58
Смішно
7
Цікаво
41
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги