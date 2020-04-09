Епідеміолог, в. о. директора Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я Ігор Кузін заявив, що після піка в кінці квітня-травні пандемія коронавірусу вщухне у червні.

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Своїм припущенням він поділився в інтерв'ю "Новому времени". Конкретних дат, за словами Кузіна, немає, однак тенденція зрозуміла.

Епідеміолог також поділився розрахунками, скільки українців може заразитися за весь час пандемії.

Коронавірус в Україні вщухне у червні – МОЗ delo.ua

"У разі відсутності будь-яких заходів, якщо визнати, що ніякого карантину немає, то цифри варіюються (за різними прогнозами) від 7 до 22 мільйонів", – озвучив Кузін.

"Якщо враховувати заходи, які зараз вживаються, за умови різного ступеня їхньої ефективності, то прогнози теж дуже сильно різняться. Від тих, у яких звучать цифри 2-3 тисячі, закінчуючи тими, в яких 400 тисяч", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені спрогнозували, що епідемія коронавірусу триватиме в Україні до кінця квітня, захворіє 45 тисяч громадян, 3 тисячі помруть.

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