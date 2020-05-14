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14 травня • оновлено в 17:20
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Коронавірус в Україні: вперше кількість тих, що одужали, перевищила число захворілих

9.4т
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В Україні вперше одужала від коронавірусу COVID-19 за добу більша кількість людей, ніж захворіла.

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Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Максим Степанов озвучив позитивну статистику щодо коронавірусу

Максим Степанов озвучив позитивну статистику щодо коронавірусу

За його словами, за минулу добу захворіло 422 особи. При цьому зафіксовано рекордну кількість тих, що одужали, – 427.

"Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні кількість осіб, що одужали, перевищила кількість осіб, які захворіли", – зазначив глава МОЗ.

Він подякував за це українським медикам, а також громадянам, котрі суворо дотримувалися правил карантину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок 14 травня в Україні зафіксовано 16 847 випадків коронавірусу, з них 456 осіб померли. Всього одужали 4143 пацієнти.

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Тема
Коронавірус
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
вірус Міністерство охорони здоров'я
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Суспільство

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  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

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