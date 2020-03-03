Коронавірус в Україні: чому в Чернівцях панікують через нову хворобу

В аптеках Чернівців, де сьогодні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус, не залишилося жодної маски. А жителі області бояться, що тепер хворобу не зупинити – перед Великоднем усі заробітчани обов'язково приїдуть додому.

Про те, як новина змінила життя Чернівецької області, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Масок у місті немає

Медичних масок у місті немає давно, скаржаться місцеві жителі. Ми перевірили -– подзвонили в першу-ліпшу аптеку. Мовляв, через епідемію коронавірусу хочемо спеціальну, щоб захищала.

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"Які маски? Їх у місті немає взагалі", – сказали нам в аптеці "Бажаємо здоров'я" на вул. Головній, 11. При цьому місцеві жителі пишуть, що ціни у приватних продавців злетіли з 50 грн. до 450 грн.

В області люди поділилися на два табори – одні закликають дотримуватися спокою, а інші панікують. Мовляв, вірус уже серед нас. Зараз ширяться чутки, що хворий чоловік контактував із величезною кількістю людей.

"Нібито його зняли з автобуса на кордоні, тому він міг заразити багатьох. Але це все не підтверджено. І в нашому районі люди дуже різні, і думки розділилися. Від родини, яка повернулася з Китаю, вимагають не виходити з дому і ні з ким не контактувати. У них у сина ДЦП, і в Китай сім'я їздила на реабілітацію. А інші навпаки, знаючи, що сім'я дуже бідна, допомагають. Один підприємець кілька пакетів продуктів купив і завіз", – розповіла Ірина, жителька Хотинського району.

Чернівецька область межує з Молдовою і Румунією, тому багато місцевих жителів уже давно живуть на дві країни. І загроза, запевняють, іще попереду.

"У нас усі працюють у Польщі, Румунії та Італії, ті, хто ближче – додому їздять мало не кожні вихідні. Тому, може, при перельотах щось і перевіряють. А якщо бусиками через кордон, то хіба що температуру міряють. Ось на вихідних знайома з Італії повернулася. Мовляв, вона почувається здоровою. Але хвороба і потім може виявиться. А в Італії хоч не все так погано з медициною, як у нас", – розповіла нам Ольга з Чернівців.

Вона додає, що паніки в місті немає. Продукти ніхто не скуповує, запаси не робить. "Але в цьому році Великдень у квітні, і саме на цей період всі наші заробітчани обов'язково приїздять додому. Хоча вони і закликають одне одного не їхати сюди, щоб не заразити родичів. Але якщо за ці шість тижнів епідемія піде на спад, то випадки будуть непоодинокими", – уточнила Ольга.

У містечку Новоселиця, що у 15 км від Чернівців, запевнили нас, що паніки у них немає, продукти не скуповують, а школи працюють у звичайному режимі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабміні.

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