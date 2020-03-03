Головна Новини
3 березня • оновлено в 22:00
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Коронавірус в Україні: чому в Чернівцях панікують через нову хворобу

9.2т
Читати матеріал російською

В аптеках Чернівців, де сьогодні зафіксовано перший випадок захворювання на коронавірус, не залишилося жодної маски. А жителі області бояться, що тепер хворобу не зупинити – перед Великоднем усі заробітчани обов'язково приїдуть додому.

Про те, як новина змінила життя Чернівецької області, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Масок у місті немає

Медичних масок у місті немає давно, скаржаться місцеві жителі. Ми перевірили -– подзвонили в першу-ліпшу аптеку. Мовляв, через епідемію коронавірусу хочемо спеціальну, щоб захищала.

Коронавірус в Україні: чому в Чернівцях панікують через нову хворобу

Facebook.com / tva.ua.channel

"Які маски? Їх у місті немає взагалі", – сказали нам в аптеці "Бажаємо здоров'я" на вул. Головній, 11. При цьому місцеві жителі пишуть, що ціни у приватних продавців злетіли з 50 грн. до 450 грн.

Коронавірус в Україні: чому в Чернівцях панікують через нову хворобу

В області люди поділилися на два табори – одні закликають дотримуватися спокою, а інші панікують. Мовляв, вірус уже серед нас. Зараз ширяться чутки, що хворий чоловік контактував із величезною кількістю людей.

"Нібито його зняли з автобуса на кордоні, тому він міг заразити багатьох. Але це все не підтверджено. І в нашому районі люди дуже різні, і думки розділилися. Від родини, яка повернулася з Китаю, вимагають не виходити з дому і ні з ким не контактувати. У них у сина ДЦП, і в Китай сім'я їздила на реабілітацію. А інші навпаки, знаючи, що сім'я дуже бідна, допомагають. Один підприємець кілька пакетів продуктів купив і завіз", – розповіла Ірина, жителька Хотинського району.

Коронавірус в Україні: чому в Чернівцях панікують через нову хворобу

Чернівецька область межує з Молдовою і Румунією, тому багато місцевих жителів уже давно живуть на дві країни. І загроза, запевняють, іще попереду.

"У нас усі працюють у Польщі, Румунії та Італії, ті, хто ближче – додому їздять мало не кожні вихідні. Тому, може, при перельотах щось і перевіряють. А якщо бусиками через кордон, то хіба що температуру міряють. Ось на вихідних знайома з Італії повернулася. Мовляв, вона почувається здоровою. Але хвороба і потім може виявиться. А в Італії хоч не все так погано з медициною, як у нас", – розповіла нам Ольга з Чернівців.

Коронавірус в Україні: чому в Чернівцях панікують через нову хворобу

Вона додає, що паніки в місті немає. Продукти ніхто не скуповує, запаси не робить. "Але в цьому році Великдень у квітні, і саме на цей період всі наші заробітчани обов'язково приїздять додому. Хоча вони і закликають одне одного не їхати сюди, щоб не заразити родичів. Але якщо за ці шість тижнів епідемія піде на спад, то випадки будуть непоодинокими", – уточнила Ольга.

У містечку Новоселиця, що у 15 км від Чернівців, запевнили нас, що паніки у них немає, продукти не скуповують, а школи працюють у звичайному режимі.

Коронавірус в Україні: чому в Чернівцях панікують через нову хворобу

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, в Україні підтвердили перший випадок зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я і головного санітарного лікаря України Віктор Ляшко на брифінгу у Кабміні.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Євгенія Іванова Євгенія Іванова
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Чернівці
Теги
аптека вірус
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
5
23
Смішно
5
Цікаво
11
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Закройте границу, зедепилоиды! Ваше мерание температуры засуньте себе поглубже, инкубационный период - минимум 24 дня! А масок нет, потому чо зедепилы все продали в Китай!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Куни Чан
Куни Чан
Можно ритуально сжечь, как принято в средневековых странах)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Виня Ксения
Виня Ксения
Куни Чан, начнем с тебя.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Всі потенційні носії вірусу мають сидіти вдома, на карантині. Не хочуть добровільно - то треба закривати :- І
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Мабуть, так краще, ніж кидати в людей каміння
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації