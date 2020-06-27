Степанов заявив про погіршення ситуації з коронавірусом в Україні: місць у лікарнях не буде

Якщо стрімке зростання статистики COVID-19 в Україні продовжиться, задіяти до боротьби з новою інфекцією доведеться лікарні не тільки другої, але і третьої хвилі.

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Таку заяву 27 листопада на нараді з президентом України зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляється на сайті ОП. Уточнюється, що Володимир Зеленський зібрав на традиційну селекторну нараду не тільки чиновників і представників правоохоронних органів, а й керівників обласних державних адміністрацій і міських голів.

"Якщо зараз не почати дотримуватися контролю, то ми отримаємо ще гірший результат за два тижні", – додав Степанов.

Міністр зазначив, що система охорони здоров'я зараз працює краще, ніж на початку поширення коронавірусу, проте в будь-якій країні можливості медицини обмежені в разі великого напливу хворих. Якщо в деяких областях поки заповнені 40-60% ліжок, то з нинішньою динамікою дуже скоро місць не буде.

Він вказав на те, що за останній місяць ситуація з COVID-19 у країні значно погіршилася: якщо на кінець травня фіксувалося 300-400 лабораторно підтверджених випадків зараження на добу, то зараз – 900-1000. Кількість тих, кого госпіталізують, зросла втричі.

Основна причина цього, як сказав Степанов, – нехтування правилами карантину. Зокрема, понадлімітні перевезення людей у громадському транспорті, нехтування засобами індивідуального захисту, недотримання соціальної дистанції.

Глава МОЗ додав: прикладом того, що легковажне ставлення до правил призводить до стрімкого поширення коронавірусу, є Одеська область.

Нагадаємо, станом на ранок 27 червня в Україні офіційно підтверджено 42 065 випадків коронавірусної інфекції. З них 948 були виявлені за минулу добу.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна вчасно ввела карантин, щоб виграти час у пандемії COVID-19, однак зараз ситуація зрозуміла і її "відпустили".