В Україні ще більше знизилася кількість нових хворих на COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Суспільство
8,2 т.
Коронавірус в Україні

Станом на ранок понеділка, 28 грудня, в Україні офіційно підтверджено 1 030 374 випадки коронавірусної інфекції. З них 4 385 – виявлено за минулу добу, що на 1,7 тисячі менше, ніж за день до цього.

Від COVID-19 в країні померли вже 17 849 осіб (+75 за добу), а 665 729 пацієнтів (+7 191 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (851), Запорізькій (472), Миколаївській (347), Дніпропетровській (303) та Київській (283) областях.

Здійснено тестувань за добу – 15 332 (зокрема методом ПЛР – 12 225, методом ІФА – 3 107).

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 108 055 випадків;

  • Вінницька область – 22 008 випадків;

  • Волинська область – 32 537 випадків;

  • Дніпропетровська область – 57 196 випадків;

  • Донецька область – 35 188 випадків;

  • Житомирська область – 38 545 випадків;

  • Закарпатська область – 27 879 випадків;

  • Запорізька область – 52 175 випадків;

  • Івано-Франківська область – 42 894 випадки;

  • Київська область – 57 614 випадків;

  • Кіровоградська область – 8 234 випадки;

  • Луганська область – 10 013 випадків;

  • Львівська область – 60 005 випадків;

  • Миколаївська область – 29 878 випадків;

  • Одеська область – 69 134 випадки;

  • Полтавська область – 34 843 випадки;

  • Рівненська область – 40 332 випадки;

  • Сумська область – 40 129 випадків;

  • Тернопільська область – 33 540 випадків;

  • Харківська область – 67 991 випадок;

  • Херсонська область – 17 193 випадки;

  • Хмельницька область – 38 408 випадків;

  • Черкаська область – 37 856 випадків;

  • Чернівецька область – 39 515 випадків;

  • Чернігівська область – 29 212 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Заразилися 4,3 тисячі українців за добу.
Скріншот.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, провідний інфекціоніст Міністерства охорони здоров'я Ольга Голубовська розповіла, що Україна знаходиться в одному положенні з країнами Африки щодо термінів отримання вакцини від коронавірусу.

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