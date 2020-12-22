В Україні підскочила кількість хворих на COVID-19 за добу до 8,5 тисяч
Станом на ранок вівторка, 22 грудня, в Україні офіційно підтверджено 979 506 випадків коронавірусної інфекції. З них 8 513 – виявлено за минулу добу, що на 1,9 тисячі більше, ніж за день до цього.
Від COVID-19 в країні померли вже 16 897 осіб (+232 за добу), а 600 288 пацієнтів (+14 020 за добу) повністю перемогли хворобу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці в Facebook.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (1 159), Дніпропетровській (992), Одеській (914), Запорізькій (665) та Київській (559) областях.
Здійснено тестувань за добу – 46 696 (зокрема методом ПЛР – 26 341, методом ІФА – 20 355).Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 102 282 випадки;
Вінницька область – 21 145 випадків;
Волинська область – 31 138 випадків;
Дніпропетровська область – 54 147 випадків;
Донецька область – 32 760 випадків;
Житомирська область – 36 810 випадків;
Закарпатська область – 27 303 випадки;
Запорізька область – 48 454 випадки;
Івано-Франківська область – 42 090 випадків;
Київська область – 54 022 випадки;
Кіровоградська область – 7 861 випадок;
Луганська область – 8 994 випадки;
Львівська область – 57 401 випадок;
Миколаївська область – 27 479 випадків;
Одеська область – 65 503 випадки;
Полтавська область – 32 506 випадків;
Рівненська область – 38 920 випадків;
Сумська область – 38 321 випадок;
Тернопільська область – 32 579 випадків;
Харківська область – 65 652 випадки;
Херсонська область – 15 973 випадки;
Хмельницька область – 36 840 випадків;
Черкаська область – 35 413 випадків;
Чернівецька область – 38 555 випадків;
Чернігівська область – 27 358 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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