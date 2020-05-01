Плюс 455 за добу! З'явилася статистика щодо коронавірусу в Україні на 1 травня

В Україні станом на ранок п'ятниці, 1 травня, зафіксували 10 861 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19, з них 272 летальні, 1413 осіб одужали.

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Про це повідомляється на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО України. Цю інформацію пізніше підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, станом на 9:00 1 травня в Україні налічується 10861 лабораторно підтверджений факт зараження COVID-19, з них 272 летальні, а 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових інфікованих.

Коронавірус в Україні. Ілюстрація

За словами Степанова, серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, – 37 дітей та 91 медпрацівник. Він також підкреслив, що за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (96), місті Києві (52) та Івано-Франківській області (37).

Глава МОЗ засудив раптове пом’якшення карантину, ініційоване Черкаською міською радою. Водночас Степанов зазначив, що з 11 травня по всій країні почнеться послаблення обмежувальних заходів, бо наразі епідеміологічна ситуація це дозволяє.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Статистика щодо всієї України:

Вінницька область – 425 випадків;

Волинська область – 307 випадків;

Дніпропетровська область – 364 випадки;

Донецька область – 70 випадків;

Житомирська область – 390 випадків;

Закарпатська область – 432 випадки;

Запорізька область – 260 випадків;

Івано-Франківська область – 899 випадків;

Кіровоградська область – 392 випадки;

м. Київ – 1453 випадки;

Київська область – 694 випадки;

Львівська область – 454 випадки;

Луганська область – 35 випадків;

Миколаївська область – 126 випадків;

Одеська область – 296 випадків;

Полтавська область – 211 випадків;

Рівненська область – 658 випадків;

Сумська область – 103 випадки;

Тернопільська область – 793 випадки;

Харківська область – 274 випадки;

Херсонська область – 120 випадків;

Хмельницька область – 92 випадки;

Чернівецька область – 1667 випадків;

Черкаська область – 296 випадків;

Чернігівська область – 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 30316.

Карта захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня Скриншот

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня Скриншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, 30 квітня в Україні було офіційно підтверджено понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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