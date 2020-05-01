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3 травня • оновлено в 09:52
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Плюс 455 за добу! З'явилася статистика щодо коронавірусу в Україні на 1 травня

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В Україні станом на ранок п'ятниці, 1 травня, зафіксували 10 861 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19, з них 272 летальні, 1413 осіб одужали.

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Про це повідомляється на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО України. Цю інформацію пізніше підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Так, станом на 9:00 1 травня в Україні налічується 10861 лабораторно підтверджений факт зараження COVID-19, з них 272 летальні, а 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових інфікованих.

Коронавірус в Україні. Ілюстрація

Коронавірус в Україні. Ілюстрація

За словами Степанова, серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, – 37 дітей та 91 медпрацівник. Він також підкреслив, що за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (96), місті Києві (52) та Івано-Франківській області (37).

Глава МОЗ засудив раптове пом’якшення карантину, ініційоване Черкаською міською радою. Водночас Степанов зазначив, що з 11 травня по всій країні почнеться послаблення обмежувальних заходів, бо наразі епідеміологічна ситуація це дозволяє.

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

COVID-19 в Україні

Статистика щодо всієї України:

  • Вінницька область – 425 випадків;

  • Волинська область – 307 випадків;

  • Дніпропетровська область – 364 випадки;

  • Донецька область – 70 випадків;

  • Житомирська область – 390 випадків;

  • Закарпатська область – 432 випадки;

  • Запорізька область – 260 випадків;

  • Івано-Франківська область – 899 випадків;

  • Кіровоградська область – 392 випадки;

  • м. Київ – 1453 випадки;

  • Київська область – 694 випадки;

  • Львівська область – 454 випадки;

  • Луганська область – 35 випадків;

  • Миколаївська область – 126 випадків;

  • Одеська область – 296 випадків;

  • Полтавська область – 211 випадків;

  • Рівненська область – 658 випадків;

  • Сумська область – 103 випадки;

  • Тернопільська область – 793 випадки;

  • Харківська область – 274 випадки;

  • Херсонська область – 120 випадків;

  • Хмельницька область – 92 випадки;

  • Чернівецька область – 1667 випадків;

  • Черкаська область – 296 випадків;

  • Чернігівська область – 50 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 30316.

Карта захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня

Карта захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня

Скриншот

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня

Статистика захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня

Скриншот

Як повідомлявOBOZREVATEL, 30 квітня в Україні було офіційно підтверджено понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19.

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Автор
Вероніка Ковбасюк Вероніка Ковбасюк
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Fillipov Oleg
Fillipov Oleg
лучше расскажите сколько тестов за сегодня сделали)
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
за 9 месяцев 2019 года, у 15 562 человек впервые в жизни было зарегистрировано туберкулезом. За соответствующий период на учете в учреждениях здравоохранения находится 31 615 больных всеми формами активного туберкулеза
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Yakubovskiy Sergey
Yakubovskiy Sergey
Количество летальных исходов вследствие пневмонии в Украине в течение 2018 года выросло на 23,87% по сравнению с 2017 годом – до 6101
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Yakubovskiy Sergey, Какая-то неадекватная реакция в мире на этот вирус. Со временем узнаем кому и для чего нужна была эта истерия.
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