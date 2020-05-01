Плюс 455 за добу! З'явилася статистика щодо коронавірусу в Україні на 1 травня

В Україні станом на ранок п'ятниці, 1 травня, зафіксували 10 861 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу COVID-19, з них 272 летальні, 1413 осіб одужали.
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Про це повідомляється на сайті системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу від РНБО України. Цю інформацію пізніше підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Так, станом на 9:00 1 травня в Україні налічується 10861 лабораторно підтверджений факт зараження COVID-19, з них 272 летальні, а 1413 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 455 нових інфікованих.
Коронавірус в Україні. Ілюстрація
За словами Степанова, серед осіб, у яких за минулу добу виявили COVID-19, – 37 дітей та 91 медпрацівник. Він також підкреслив, що за добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Чернівецькій області (96), місті Києві (52) та Івано-Франківській області (37).
Глава МОЗ засудив раптове пом’якшення карантину, ініційоване Черкаською міською радою. Водночас Степанов зазначив, що з 11 травня по всій країні почнеться послаблення обмежувальних заходів, бо наразі епідеміологічна ситуація це дозволяє.
COVID-19 в Україні
COVID-19 в Україні
COVID-19 в Україні
Статистика щодо всієї України:
Вінницька область – 425 випадків;
Волинська область – 307 випадків;
Дніпропетровська область – 364 випадки;
Донецька область – 70 випадків;
Житомирська область – 390 випадків;
Закарпатська область – 432 випадки;
Запорізька область – 260 випадків;
Івано-Франківська область – 899 випадків;
Кіровоградська область – 392 випадки;
м. Київ – 1453 випадки;
Київська область – 694 випадки;
Львівська область – 454 випадки;
Луганська область – 35 випадків;
Миколаївська область – 126 випадків;
Одеська область – 296 випадків;
Полтавська область – 211 випадків;
Рівненська область – 658 випадків;
Сумська область – 103 випадки;
Тернопільська область – 793 випадки;
Харківська область – 274 випадки;
Херсонська область – 120 випадків;
Хмельницька область – 92 випадки;
Чернівецька область – 1667 випадків;
Черкаська область – 296 випадків;
Чернігівська область – 50 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження здійснювалися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 1 травня до Центру надійшло 1254 повідомлення про підозру на COVID-19, всього з початку року – 30316.
Карта захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня
Скриншот
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні станом на 1 травня
Скриншот
Як повідомлявOBOZREVATEL, 30 квітня в Україні було офіційно підтверджено понад 10 тисяч випадків зараження коронавірусом COVID-19.
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