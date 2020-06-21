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Коронавірус в Україні сповільнив ріст: з'явилася статистика МОЗ на 21 червня

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
19,5 т.

  • В Україні підтверджено 36 560 випадків коронавірусної інфекції, з них 735 – за минулу добу

  • Всього від COVID-19 у країні померло вже 1002 людини

  • Водночас 16 509 пацієнтів повністю побороли хворобу

Коронавірус в Україні

В Україні на COVID-19 захворіло ще 735 осіб

Станом на ранок неділі, 21 червня, в Україні офіційно підтверджено 36 560 випадків коронавірусної інфекції. Із них 735 було виявлено за минулу добу, що менше порівняно з попередніми днями.

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Від COVID-19 в країні померли вже 1002 людини (+8 за добу), а 16 509 пацієнтів (+103) повністю побороли хворобу. Про це свідчать дані сайту РНБО.

Найбільше випадків COVID-19 зареєстрували у Львівській області – 101, Рівненській – 96 та Закарпатській – 80.

Статистика щодо захворюваності COVID-19 в Україні

Статистика щодо захворюваності COVID-19 в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні

Карта поширення коронавірусу в Україні

Нині у країні залишається більш ніж 19 тисяч хворих на COVID-19, водночас понад 79 тисяч підозр на цей діагноз іще досліджуються.

Дані щодо захворюваності з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також анексованого Криму відсутні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні дев'ять областей та Київ не готові до наступного етапу ослаблення карантинних заходів. Це Чернівецька, Рівненська, Львівська, Закарпатська, Волинська, Тернопільська, Івано-Франківська, Вінницька та Житомирська області, а також Київ.

  • З 22 червня уряд України почне виплату грошей сім'ям лікарів, які померли через коронавірус.

  • Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в країні посилять контроль за дотриманням підприємствами санітарних норм, оскільки їхнє порушення негативно вплинуло на зростання захворюваності на COVID-19.

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  1. /Суспільство