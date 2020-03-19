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19 березня • оновлено в 19:25
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Лікарка з Києва звернулася до Зеленського через коронавірус і назвала головну проблему

14.9т
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У деяких лікарнях Києва незважаючи на поширення коронавірусу немає достатньої кількості масок, дезрозчинів і апаратів ШВЛ, а медперсонал не може дістатися до роботи через обмежену кількість громадського транспорту після введення карантину.

Із таким зверненням до президента України Володимира Зеленського та МОЗ звернулася лікарка-реаніматолог зі столиці, підписана в мережі як Ніколь Скокова. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що "працює на 5-6 тисяч у місяць".

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"Ви ввели карантин. Ніхто не проти. Але дивіться яка ситуація... Більша половина лікарів, усі санітарки і 80% медсестер (яких і так дефіцит) не зможуть приїхати на роботу, тому що вони живуть за межами столиці й не мають автомобіля", – заявила дівчина, зазначивши, що їздити на таксі занадто дорого.

Лікарка з Києва звернулася до Зеленського через коронавірус

Лікарка з Києва звернулася до Зеленського через коронавірус

Колаж

"Карантин для того, щоб підготувати медицину до можливого гіршого. За вашими словами, у лікарнях є все, ми всі готові, а по факту це брехня! З огляду на відсутність навіть мінімуму для індивідуального захисту, весь медичний персонал буде поголовно хворіти, що призведе до кадрового дефіциту. А пацієнти будуть "лікуватися" самостійно", – додала вона.

Лікарка вказала на те, що така ситуація спостерігається навіть у столичних медичних установах. "Я мовчу за периферію", – написала вона, підсумувавши пост словами: "Пора подумати про медицину".

"Ми всі готові, а по факту це брехня!" Лікарка з Києва звернулася до Зеленського

instagram.com/nikol_skokova

Дорогий ПРЕЗИДЕНТ @zelenskiy_official і МОЗ @ yemets.moz @ ukraine_covid19, ви не подумали ... Я молодий лікар-реаніматолог працює на 5-6 тисяч в місяць в Києві, їду на роботу виключно на метро. Ви ввели # карантин! Ніхто не протів.👍 Але дивіться яка ситуація. У моєму відділенні немає масок, немає дезрастворов, немає достатньої кількості апаратів ШВЛ і сказали НЕ БУДЕ !!! З завтрашнього дня більша половина лікарів, все санітарки і 80% медсестер (яких і так дефіцит) не зможуть приїхати на роботу, тому-що вони живуть за межами столиці і не мають автомобіля🤷♀️. Я не маю можливості їздити на таксі, а медсестри і санітарки тим більше (20-50 км навіть за мінімальним тарифом дорого!). Карантин для того, щоб підготувати медицину до можливого гіршого. На ваших словах в лікарнях є все, ми всі готові, а по факту це ЛОЖЬ🤦♀️ !!! З огляду на відсутність навіть мінімуму для індивідуального захисту, весь медичний персонал буде поголовно хворіти, що призведе до кадрового дефіциту. А пацієнти будуть "лікується" самостійно. З індивідуального захисту потрібні не просто маски, а респіратори ffp3 (мінімум три одиниці на добу на кожного), дезрозчини і розвозка для медичного персоналу. Досить відноситься до # врачам👨⚕️👩⚕️, як до другосортного персоналу💩, який за гроші і без нічого повинен вас рятувати. Всі підуть і Гіппократ не допоможе! І Ви побачите реальну катострофу ... ☠️ Такий жах відбувається в столиці, а я мовчу за переферію. Якщо щось робите на благо народу, прорахуйте все наслідки, особливо для тих, хто повинен вас рятувати ... Пора подумати про Медіціне.🏥 Сподіваюся Ви і Ваша команда це почує. # Підтрімуюлікаря- не словом, а ділом! @Tsnua, @ictvua, @stbua @ zeteam2019 # help # врачіукраіни # карантин # Covid19

Публікація від Nikol (@nikol_skokova)

"Ми всі готові, а по факту це брехня!" Лікарка з Києва звернулася до Зеленського

instagram.com/nikol_skokova

Зазначимо, всього в Україні (на 19 березня) зафіксовано вже 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких – летальні.

Карта поширення COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незабаром у нашій країні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйони людей.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Транспорт у Києві Карантин в Україні Коронавірус Новини Києва та Київської області
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
лікарі хвороба Міністерство охорони здоров'я
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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Да знают они, что ЛГУТ, но всё равно лгут. Чтоб обеспечить врачей, больницы хотя бы самым необходимым надо иметь совесть, мозги и волю. А ОТКУДА всё это у любителей, которых вы, молодые понавыбирали, говоря: ничего, они научатся. Пока они будут учиться, вы будете уже ТАМ. Они учатся НА ВАС.
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Карающий Меч
Карающий Меч
я бы ее попорол
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Зе - это тварь! Это самая большая зараза в Украине!
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кремль москва
кремль москва
Махал Махалыч, дурачок украинский?
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