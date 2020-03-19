У деяких лікарнях Києва незважаючи на поширення коронавірусу немає достатньої кількості масок, дезрозчинів і апаратів ШВЛ, а медперсонал не може дістатися до роботи через обмежену кількість громадського транспорту після введення карантину.

Із таким зверненням до президента України Володимира Зеленського та МОЗ звернулася лікарка-реаніматолог зі столиці, підписана в мережі як Ніколь Скокова. На своїй сторінці в Instagram вона написала, що "працює на 5-6 тисяч у місяць".

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"Ви ввели карантин. Ніхто не проти. Але дивіться яка ситуація... Більша половина лікарів, усі санітарки і 80% медсестер (яких і так дефіцит) не зможуть приїхати на роботу, тому що вони живуть за межами столиці й не мають автомобіля", – заявила дівчина, зазначивши, що їздити на таксі занадто дорого.

Лікарка з Києва звернулася до Зеленського через коронавірус Колаж

"Карантин для того, щоб підготувати медицину до можливого гіршого. За вашими словами, у лікарнях є все, ми всі готові, а по факту це брехня! З огляду на відсутність навіть мінімуму для індивідуального захисту, весь медичний персонал буде поголовно хворіти, що призведе до кадрового дефіциту. А пацієнти будуть "лікуватися" самостійно", – додала вона.

Лікарка вказала на те, що така ситуація спостерігається навіть у столичних медичних установах. "Я мовчу за периферію", – написала вона, підсумувавши пост словами: "Пора подумати про медицину".

instagram.com/nikol_skokova

instagram.com/nikol_skokova

Зазначимо, всього в Україні (на 19 березня) зафіксовано вже 18 випадків інфікування коронавірусом, два з яких – летальні.

Карта поширення COVID-19:

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що незабаром у нашій країні буде необхідний запас тестів для проведення діагностики коронавірусу у мільйони людей.

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