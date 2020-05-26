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27 травня • оновлено в 01:10
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Лікар, який захворів на коронавірус, показав подяку від Зеленської. Фото

1.1т
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Лікар із Волинської області, який заразився COVID-19, показав лист із подякою за роботу в пандемію від першої леді країни Олени Зеленської.

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Відповідне фото Віталій Денисюк з Іваничівської центральної районної лікарні показав на своїй сторінці у Facebook.

Віталій Денисюк

Віталій Денисюк

facebook.com/didmedohid

"Досить змішані почуття переповнюють, друзі!.. Сьогодні вручили "подяку" від Олени Зеленської. Порадів і пішов далі жити на 4,5 тисячі", – написав він.

"Ти лікар, який практично живе на роботі і ти захворів на COVID-19 – клас. Самоізоляція. Одужання. Далі на роботу. В адміністрації лікарні тебе переконують, що ти захворів не на роботі – абсурд", – додав чоловік.

Лікар, який захворів на коронавірус, показав подяку від Зеленської. Фото

facebook.com/didmedohid

Лікар, який захворів на коронавірус, показав подяку від Зеленської. Фото

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні після ослаблення карантину можлива друга хвиля коронавірусу, вважає завкафедрою епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко.

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Автор
Дарина Дурова
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна Луцьк
Теги
інфекція хвороба лікарі вірус
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