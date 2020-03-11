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11 березня • оновлено в 12:40
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/ Суспільство

В Україні може загостритися ситуація з коронавірусом: лікарка назвала дату

12.2т
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Лікарка-інфекціоністка, завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська заявила, що з 1 квітня в Україні може виникнути критична ситуація з протидією епідемії коронавірусу COVID-19.

"З 1 квітня у нас буде критична ситуація – в регіонах різко скоротять інфекційні стаціонари", – сказала вона OBOZREVATEL.

Як пояснила лікарка, скорочення пов'язане зі зміною системи фінансування. З другого кварталу поточного року медичні установи отримуватимуть бюджетні кошти, виходячи з кількості пролікованих пацієнтів.

"Не можуть інфекційні стаціонари фінансуватися за пролікований випадок. Це все одно що фінансувати пожежу. У всьому цивілізованому світі, зокрема у Європі, є поняття резерву інфекційних ліжок. Ніхто їх не чіпає, ніхто їх не скорочує, лікують всіх заразних хворих, бо вони небезпечні для суспільства", – наголосила Голубовська.

За її словами, "в Україні реформу писали економісти, які гадки не мають, чим інфекційні стаціонари відрізняються від терапевтичних".

Інфекційне відділення, ілюстрація

Інфекційне відділення, ілюстрація

Як розповіла Голубовська, про проблему знають у Раді національної безпеки та оборони України, в неї посвячений і особисто президент Володимир Зеленський, але жодних заходів не вживається, "повний нуль", – заявила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус медична реформа Ексклюзив
Особи
Ольга Голубовська Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Міністерство охорони здоров'я РНБО
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
"...в неї посвячений і особисто президент Володимир Зеленський, але ніяких заходів не вживається, "повний нуль", – заявила лікарка." // Особливу увагу я звернув на "повний нуль"!(((
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Как верно замечено-перЗЕдент,снбо,кабмин,ЗЕтаты и прочие ЗЕбилы и ЗЕбилки-полный НОЛЬ. Оно такое-клоуны и есть клоуны. "Вся власть квартал,и клоуны ЗЕбилы..."
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Соломянюк Олекса
Соломянюк Олекса
Коротков Сергей, зараз весь Київ заклеєний афішами "Вечірнього квартала" про виступи в Палаці "Україна"! Такі ж виступи заплановані в інших містах України (Одеса, Житомір та ін.) Це схоже на "бенкет під час чуми"!((( В деяких європейських країнах ВЖЕ ЗАБОРОНИЛИ масові заходи (концерти, спортивні змагання тощо) чисельністю понад 100 осіб!!!
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Сергеев Артем
Сергеев Артем
Главное не закупать тесты в нужном количестве! Тогда и вируса вроде как нет!
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