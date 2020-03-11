В Україні може загостритися ситуація з коронавірусом: лікарка назвала дату

Лікарка-інфекціоністка, завкафедрою інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ольга Голубовська заявила, що з 1 квітня в Україні може виникнути критична ситуація з протидією епідемії коронавірусу COVID-19.

"З 1 квітня у нас буде критична ситуація – в регіонах різко скоротять інфекційні стаціонари", – сказала вона OBOZREVATEL.

Як пояснила лікарка, скорочення пов'язане зі зміною системи фінансування. З другого кварталу поточного року медичні установи отримуватимуть бюджетні кошти, виходячи з кількості пролікованих пацієнтів.

"Не можуть інфекційні стаціонари фінансуватися за пролікований випадок. Це все одно що фінансувати пожежу. У всьому цивілізованому світі, зокрема у Європі, є поняття резерву інфекційних ліжок. Ніхто їх не чіпає, ніхто їх не скорочує, лікують всіх заразних хворих, бо вони небезпечні для суспільства", – наголосила Голубовська.

За її словами, "в Україні реформу писали економісти, які гадки не мають, чим інфекційні стаціонари відрізняються від терапевтичних".

Інфекційне відділення, ілюстрація

Як розповіла Голубовська, про проблему знають у Раді національної безпеки та оборони України, в неї посвячений і особисто президент Володимир Зеленський, але жодних заходів не вживається, "повний нуль", – заявила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL:

11 березня Кабінет міністрів на засіданні розгляне питання введення карантину в навчальних закладах і заборони на проведення всіх масових заходів.

Ольга Голубовська озвучила думку про те, чи потрібно в Україні запроваджувати карантин.

3 березня в Україні підтвердили перше зараження смертельним коронавірусом – захворювання виявили в Чернівцях. Інфікований чоловік приїхав в Україну на машині з Румунії. Перед цим він відвідував Італію.

10 березня в Чернівцях госпіталізували п'ятьох осіб із підозрою на коронавірус.

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