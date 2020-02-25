Коронавірус в Італії: українські туристи налякані і відмовляються від поїздок

Українці почали відмовлятися від поїздки в Італію через коронавірус. У турфірмах підтверджують – якщо останнім часом наші співвітчизники вважали за краще відвідувати цю країну заради екскурсій, то буквально за один день кількість продажів турів до Італії різко скоротилася.

Що відбувається і як розвиватиметься ситуацією з поїздками до цієї країни – читайте в OBOZREVATEL.

Купила квитки до Венеції

Киянка Ольга купила квитки до Венеції на кінець березня. Після новин про коронавірус каже, що розгубилася – не знає, що робити. Адже тоді пропаде відпустка і гроші, витрачені на квитки.

"Тепер стежу за новинами, поки пишуть про карантин у північних районах країни. Ми довго планували поїздку, вже забронювали готель у Венеції, хотіли відвідати музеї та собори. Думали на день залишитися у Бергамо, потім Венеція, а потім вирушити у Верону. Що тепер робити – незрозуміло, адже квитки на літаки, а це туди і назад, повернути неможливо. Сподіваюся, що за місяць ситуація зміниться, і ми таки поїдемо", – сподівається Ольга.

Український МЗС вже рекомендував нашим туристам утриматися від поїздок в Італію – в ті провінції, де зафіксовані випадки захворювання на коронавірус.

За даними на 25 лютого, в країні підтверджено 283 випадки зараження небезпечним вірусом. Також повідомляється про 7 померлих. Через різке збільшення кількості хворих влада країни вживає термінових заходів для того, щоб зупинити ризик поширення уханьскої інфекції іншими регіонами.

У регіонах Венето і Ломбардії (там фіксують найбільше випадків захворювання) призупинено роботу барів, дискотек, шкіл, музеїв та університетів. У Венеції скасували карнавал, а в місті Іврея – битву апельсинами.

В інших регіонах скасували безкоштовний вхід до музеїв і парків, який діє на вихідних. Таким чином планують зменшити кількість відвідувачів. А футбольні матчі в різних регіонах (в рамках підготовки до Ліги Європи) хочуть проводити за зачиненими дверима. Адже на стадіонах ризик поширення захворювання лише зростає.

Міністерство охорони здоров'я Італії

З тієї ж причини вірян просять менше відвідувати храми – святкову недільну службу пропонують послухати по телевізору або радіо. Знаменитий Собор у Мілані вже зачинили через коронавірус. Деякі виробництва теж зупинилися. Наприклад, у Турині інжинірингова і дизайнерська компанія Italdesign закрила два підприємства – в одного з працівників було виявлено коронавірус. А в інших регіонах закликають весілля і похорони проводити за зачиненими дверима.

Також 25 лютого на карантин пішли працівники Генерального консульства України в Італії. "Ми припиняємо прийом громадян і видачу документів. У разі виникнення надзвичайної ситуації, наприклад, втрати документів, необхідності термінового виїзду в Україну, смерті родича, ДТП або арешту просимо звертатися на гарячу лінію консульства або по електронній пошті", – повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

Італія популярна серед українських туристів

В цей період року серед українців популярні екскурсійні поїздки в Італію. У турфірмах кажуть, що вже зараз українці вирішили не ризикувати. "Зазвичай в такий сезон українці їдуть на три-чотири дні. І природно, що інформація, яка виникла з коронавірусом, насторожила людей. І бронювання заявок у нас на сьогодні немає", – розповів нам президент туристичної компанії "Гамалія" Ігор Голубаха.

Директор мережі "Поїхали з нами" Олег Кулик додає, що Італія – це перш за все пляжний відпочинок. "Це напрямок не зимовий. Зараз є щоденні регулярні рейси в Рим і Мілан, але туди більше літають українці, які працюють в Італії, їздять на шопінг або у бізнес-справах. Ситуація з коронавірусом призведе до зменшення продажів по Італії зараз. Але те, як розвиватиметься ситуація надалі, буде зрозуміло у пік сезону – ближче до літа. І якщо рейси не завантажуватимуться, то їх скасують", – каже він.

Великі оператори, уточнює Олег Кулик, вже зараз визнають у бесідах, що за один день кількість продажів турів і квитків в Італію різко впала.

"Не виключено, що можуть закрити сполучення з Італією, як це трапилося із Китаєм. Але сьогодні ситуація настільки динамічна, що прогнозувати те, що відбудеться завтра – неможливо. Сьогодні регулярні рейси ще летять. Італія входить у п'ятірку країн, куди їздять відпочивати українці, її випереджають Єгипет, Туреччина, Греція та Іспанія. і щороку кількість тих, хто подорожує в Італію, лише зростала. І цього року теж було б зростання, якби не ситуація з коронавірусом. Припускаю, що найближчим часом можуть скасувати вильоти, але через місяць-два-три ситуація кардинально зміниться", – уточнив Кулик.

В Італії закрилися музеї Instagram.com / revolution.03

А ось директор Центру розвитку туризму України Володимир Царук каже, що Італія в тренді серед українців. "І, звісно ж, ситуація з коронавірусом торкнеться саме топових серед наших туристів напрямів – Мілану, який є центром регіону Ломбардії. І Венеції – вона дуже популярна серед українських туристів", – каже він.

Новини Україна вдалася до серйозних заходів через спалах коронавірусу в Італії

Багато що, каже експерт, залежить від того, як швидко італійська влада впорається з наявною ситуацією. Прогнозувати, чим замінити Італію для тих, хто планував відправитися за кордон навесні, експерти не беруться.

"В Італії все трапилося настільки несподівано, що завтра подібне може трапитися ще десь. І дуже важко рекомендувати їхати в якусь країну. Єдине, що треба розуміти, що якщо в якійсь країні виникне новий епіцентр захворювання, то можна втратити гроші. Можливо, зараз буде більше тих людей, які оберуть варіант подорожувати Україною", – розмірковує Царук.

Відмовляють від поїздок в Україну

Користувачі соцмереж, які перебувають в Італії, публікують фото в масках і порожні полиці магазинів.

Instagram.com / ciccioetna

Instagram.com / Alberto Maretti

А ось українці, які живуть в Італії, активно обговорюють тему – чи варто їхати додому в Україну. Дехто побоюється, що можуть привезти вірус своїм рідним.

"Мені сказали, що на кордоні мірятимуть температуру, але який сенс, якщо симптоми можуть проявитися через два тижні! Я скасувала свою поїздку. Але багатьох це не зупиняє, вони взяли квитки і хочуть їхати додому за будь-яку ціну", – обурюється Вікторія Баран.

"Я думаю, що якщо немає великої необхідності їхати додому, то краще сидіти тут. Принаймні, тут краща медицина і в разі чого можна розраховувати на допомогу. В Україні хороші лікарі, але у них немає засобів і умов для роботи", – каже Сніжана Соболевська.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал