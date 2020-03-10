Коронавірус убив вже більше 4000 осіб: Італія налякала статистикою

Станом на ранок 10 березня в світі зафіксовано вже понад 113 тисяч хворих китайським коронавірусом, померли більше 4000 осіб.

У Китаї за минулу добу зареєстровано 17 летальні випадки від пневмонії, 19 нових хворих. Про це повідомив Державний комітет охорони здоров'я КНР.

При цьому в світі епідемія вдарила з новою силою. Жертвами COVID-2019 стали вже 463 особи в Італії. 327 смертельних випадків зареєстровано в Ірані, 53 – в Південній Кореї, 28 – в Іспанії, 19 – у Франції, 17 – в Японії.

Коронавірус вбив вже більше 4000 осіб

Лідером за темпами заражень є Італія. Зараз там 9172 людини підхопили вірус. За добу їх кількість зросла майже на 2000 осіб.

В Італії коронавірус вбив вже 463 особи

Також стало відомо, що коронавірус дістався нових країн – Буркіна-Фасо і Монголії.

COVID-19 виявили у пари старше 50 років. Вони прибули в Буркіна-Фасо з Франції. Пацієнтів помістили на карантин у лікарні. Повідомляється, що результати тесту ще однієї особи, яка подорожувала з хворими, були негативними, однак її також помістили на карантин.

Влада Монголії підтвердила появу першого випадку зараження новим типом коронавірусу. Інфекція була виявлена у громадянина Франції, який прибув на роботу в Монголію транзитом через Москву.

Перший випадок захворювання виявили також в Панамі. Це підтвердив міністр охорони здоров'я. За його словами, позитивний результат аналізу на COVID-19 отримано у 40-річної місцевої жительки.

Коронавірус у світі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території всієї Італії оголосили карантин у зв'язку зі спалахом коронавірусу: масові заходи заборонили, пересування між регіонами обмежили.

Глава ВООЗ Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус заявив, що загроза пандемії – цілком реальна.

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