Коронавірус у світі: лікар пояснив, чому шанс заразитися мізерний

Болгарський лікар Веселін Йолов із Софії оприлюднив статистику, яка підтверджує, що масова паніка через коронавірус безглузда, оскільки в зоні ризику перебуває не так багато людей.

Пояснення він опублікував на своїй сторінці у Facebook, і допис вже встигли поширити понад 3 тисячі користувачів.

"Майже 100 000 осіб хворі на коронавірус, з них 77 000 в Китаї. Це означає, що якщо ви не в Китаї або не відвідували його недавно, то відніміть 94% від своєї занепокоєності", – стверджує лікар.

Крім того, він закликав навіть тих, хто вже інфікувався, не боятися, оскільки 81% випадків має легкий перебіг, 14% – помірної тяжкості, а критичними є тільки 5%.

Коронавірус "Медіком"

"Це означає, що навіть якщо ви й заразитеся коронавірусом, то, найімовірніше, ви відновитеся після нього. Смертність від атипової пневмонії становить 10%, тоді як від COVID-19 – ледь досягає 3,4%. Крім того, якщо подивитися на вік тих, хто вмирає від цього вірусу, смертність людей, що молодші за 50 років, – всього 0,2%. Це означає, що, якщо вам менш ніж 50 років і ви не живете в Китаї, у вас вища ймовірність виграти в лотерею (а шанс на це становить 1:45.000.000)", – переконаний Йолов.

Для підтвердження своїх слів медик запропонував читачам ознайомитися з порівняльною статистикою. Наприклад, 10 лютого 108 пацієнтів у Китаї померло від коронавірусу. Однак того ж дня 26 283 осіб померли від раку, 24 641 – від серцевих захворювань, 4 300 – від діабету. Крім того, щодня комарі вбивають 2 740 осіб, люди – 1 300 осіб, змії – 137 осіб.

"Не піддавайтеся на дешеві провокації, припиніть закуповувати в аптеках всілякі ліки, не запасайтеся продуктами, немов насувається кінець світу! Звертайте увагу на хорошу особисту гігієну, підтримуйте імунітет хорошим харчуванням і якісними вітамінами і живіть своїм життям", – закликає лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше голова спеціальної експертної комісії Держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Чжун Наньшань заявив, що коронавірус SARS-COV-2 буде поширюватися світом щонайменше до червня.

Станом на 13 березня кількість хворих на COVID-19 у світі перевищила 134 тисячі осіб, а померли вже майже 5 тисяч пацієнтів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!