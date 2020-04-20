Коронавірус у повітрі: Комаровський сказав, як не заразитися

Для того, щоб людина заразилася коронавірусом, необхідно, аби певна кількість вірусів потрапила на слизові оболонки її дихальних шляхів або кон'юнктиву ока.
ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС
Про це в своєму блозі написав відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський. Він також назвав місця, де ризик підхопити COVID-19 буде максимальним, тому їх варто уникати.
Насамперед медик підкреслив, що мінімальна кількість вірусів, здатна викликати захворювання, називається інфікуюча доза. Вона залежить від безлічі факторів: властивостей самого вірусу, способу зараження і наявності в організму попереднього досвіду зустрічей зі збудником інфекції.
"Чим більше вірусів потрапить в організм, тим більша ймовірність виникнення хвороби і тим важче протікатиме захворювання. Зустрітися з однією інфікуючою дозою – це дуже навіть непоганий варіант: є величезні шанси на легку або навіть бессимптомную форму хвороби. Зустріти одразу десять – це вже реальний ризик для життя", – пояснює Комаровський.
За його словами, концентрація вірусних частинок у повітрі буде максимально великою у закритому і погано провітрюваному приміщенні, де віруси, які залишають організм людини, можуть накопичуватися в повітрі.
Саме тому він, як і встановлено правилами карантину в Україні, радить уникати місць, де існує максимальна ймовірність отримати високу інфікуючу дозу коронавірусу:
лікарняна палата інтенсивної терапії – декілька хворих плюс потоки кисню. Якщо в ній сухе повітря, немає дуже інтенсивного провітрювання і невелика площа – це взагалі ідеальний спосіб зустрітися одразу з 10 інфікуючих доз (що, власне, і підтверджується масовою захворюваністю і загибеллю медичних працівників);
будь-яке приміщення, де багато людей, плюс де вони розташовуються близько одне до одного, де мінімальний повітрообмін, – храм, казарма, тюремна камера, вагон метротощо;
будь-який замкнутий простір, де збирається натовп (концерт, спектакль, цирк, з'їзд, лекція і т. д.);
будинки для людей похилого віку та людей із інвалідністю: по суті це зосередження в обмеженому просторі тих, для кого і одна інфікуюча доза – це смертельний ризик, плюс всі постійно мерзнуть, тому ніякого провітрювання, а також часте застосування дихальної апаратури.
"Коронавірус нікуди йти не збирається. Він залишить нас у спокої тільки тоді, коли більшість з ним зустрінеться і суспільство сформує колективний імунітет. Домогтися цього за зиму і весну не вийде, але влітку обов'язково стане легше – відкриються вікна, відключиться опалення (нормалізується вологість), люди частіше зустрічатимуться і більше часу будуть проводити на свіжому повітрі, а не в приміщенні, нагріються на сонці дверні ручки, збільшиться кількість ультрафіолету. Ми всі, врешті-решт, навчимося мити руки", – вважає Комаровський.
Проте, зазначив він, шанси на друге "пришестя" вірусу восени цілком реальні. Зважаючи на, лікар підкреслив, що українцям треба направити зусилля не на тотальний карантин в очікуванні рятівної вакцини, а на створення такої моделі існування суспільства, коли будуть виключені ситуації, що провокують розвиток важких форм захворювання.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська епідеміологиня Лариса Мухарська вважає, що поступове зростання кількості інфікованих коронавірусом в Україні через введений карантин поки свідчить про те, що нам вдається уникнути колапсу медичної системи.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Поради лікарів" на сайті "OBOZREVATEL".