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6 березня • оновлено в 19:51
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Коронавірус у Хмельницькій області запідозрили у священика

3.1т
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У Хмельницькій області з пневмонією госпіталізовано священика. Йому зробили аналізи на коронавірус COVID-2019.

За словами заступника директора КП "Хмельницька інфекційна лікарня" Нінель Марцонь, результати аналізів відправлені до Києва, передає УНН.

Коронавірус у Хмельницькій області запідозрили у священика

Pixabay

"Тільки по пневмонії сказати, що там коронавірус - ми не можемо. Результати ми відправили (до Києва). На них ми ще не отримали жодної відповіді. Хворий стабільний", – розповіла вона.

Марцонь додала, що відповідь з Києва прийде на раніше вівторка.

Водночас перевірку на коронавірус пройшов ще один пацієнт в Чернігівській області.

Голова Чернігівської ОДА Андрій Прокопенко на своїй сторінці у Facebook написав, що чоловіка виявили в рейсовому автобусі "Москва-Київ". У нього була висока температура – 39,3.

Пацієнт розповів, що перебував на заробітках в Росії, спав в холодному приміщенні і захворів. У лікарні йому зробили тест і поставили діагноз – грип В. Імовірність коронавірусу виключена.

Чоловік погодився залишитися в інфекційному відділенні Новгород-Сіверської Центральної Районної Лікарні ще на деякий час.

У свою чергу пасажирам автобуса були роздані дезінфікуючі засоби, а автобус відправлений далі по маршруту.

Карта поширення коронавірусу у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна ввела тимчасові обмеження на пропуск людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей через поширення респіраторних захворювань, збудником яких може бути COVID-2019.

Нагадаємо, що в Україні поки зафіксовано он один випадок захворювання коронавірусом. Пацієнт ізольований в Чернівцях. Також в місті з 6 березня на 16 днів вводяться протиепідемічні заходи.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Это же теперь всю паству нужно на карантин выходит садить если подтвердиться
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