У Чернівецькій області з підозрою на коронавірус COVID-19 були госпіталізовані 30 осіб, діагноз підтвердився у чотирьох.

Про це в ефірі ObozTV розповіла заступниця голови Чернівецької обласної державної адміністрації Наталія Гусак, коментуючи епідеміологічну обстановку в регіоні.

За словами заступниці голови ОДА, всі чотири лабораторно підтверджених в області випадки захворювання оцінюються як середньої складності.

"Ми працюємо на випередження в рамках стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я. Коли ми людину госпіталізуємо з підозрою, ми за кілька годин визначаємо всіх контактних осіб, які перебували поруч, і локалізуємо ситуацію щодо поширення коронавірусу в межах Чернівецької області", - повідомила вона.

Гусак зазначила, що, починаючи з лютого, до інфекційного відділення Чернівецької обласної клінічної лікарні госпіталізовано 30 осіб з підозрою на коронавірус. 4 випадки підтвердилися і 7 випадків показали негативний результат лабораторного тесту. З цих семи осіб п'ятеро вже виписані додому.

Чиновниця запевнила, що чернівецькі лікарі "чітко знають, як лікувати цих пацієнтів". Вона додала, що ситуація в області абсолютно контрольована.

Пізніше в Чернівецькій ОДА повідомили, що в обласній лікарні померла жінка, яка перебувала на стаціонарному лікуванні з підозрою на коронавірус. Напередодні у жінки взяли аналізи на наявність коронавірусу, але результати ще не надійшли. Медики чекають на них найближчим часом.

rbc.ua

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