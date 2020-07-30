Коронавірус "обманює" імунну систему: вчені відкрили новий метод боротьби з COVID-19

Блокувати реплікацію SARS-CoV-2 і підсилити імунну відповідь організму на COVID-19 можна, пригнічуючи білковий фермент PLpro, необхідний для розмноження і поширення вірусу.

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До таких висновків дійшла міжнародна група вчених на чолі з дослідниками з Німеччини, сказано на сайті Франкфуртського університету ім. Гете.

Відомо, що вірус SARS-CoV-2 повинен долати різні захисні механізми людського організму, включаючи його неспецифічний або вроджений імунний захист. Під час цього процесу інфіковані клітини організму виділяють речовини-месенджери – інтерферони 1-го типу. Вони приваблюють природні "клітини-кілери", які й повинні вбити заражені клітини.

Одна з причин, через яку вірус SARS-CoV-2 настільки ефективно "приживається", полягає в тому, що він може пригнічувати неспецифічну імунну відповідь. Крім того, він дозволяє клітині людини продукувати вірусний білок PLpro. Останній виконує дві функції: грає роль у дозріванні і вивільненні нових вірусних частинок і пригнічує розвиток інтерферонів типу 1.

Вчені змогли вивчити ці процеси на культурах клітин і з'ясували, що придушення PLpro підсилює відповідь імунітету на коронавірус.

"Ми прийшли до висновку, що гальмування PLpro дуже перспективна стратегія, що дає подвійний результат проти COVID-19", – зазначили автори дослідження.

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