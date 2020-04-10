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10 квітня • оновлено в 18:18
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Йде друга хвиля коронавірусу, але панікувати не варто – вірусологиня

15.2т
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Як і будь-яке респіраторне захворювання, коронавірус поширюватиметься не тільки в Китаї, а й у всьому світі, однак 80% людства перенесе його у безсимптомній формі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказала українська вірусологиня Надія Жлобак, коментуючи заяву Китаю про початок другої хвилі епідемії в країні через безсимптомних носіїв.

"80% населення переносить коронавірус безсимптомно, це норма для людської популяції, не варто робити з цього панічних висновків. Те, що COVID-19 поширюватиметься – це норма, це ж респіраторне захворювання, воно мусить поширюватися. Нікуди ми від цього не дінемося. Потрібно не панікувати й дотримуватися звичних норм профілактики, як і в разі спалаху будь-яких інших ГРЗ", – повідомила експертка.

Коронавірус у світі

Коронавірус у світі

На уточнення OBOZREVATEL, чи справді COVID-19 становить велику загрозу для людства, Жлобак нагадала про високу смертність від звичайного грипу в Україні.

"Що значить загроза? Коронавірусна епідемія не схожа ні на чуму, ні на віспу. Але хто вам сказав, що звичайний грип не є загрозою? Від коронавірусу в Україні загинули на сьогодні 69 сіб, а від грипу тільки в січні цього року – 621 людина. Вважаєте, що померти від грипу "не страшно"? – уточнила вона.

Вона також висловила думку, що не розуміє, чому уряди західних країн, де фіксують високу смертність від COVID-19, не публікують аналогічні цифри щодо грипу за відповідні періоди попередніх років. Жлобак також навела приклад публікації дослідження епідеміологів, яке надрукували в журналі Італійської асоціації епідеміологів, де стверджується, що загальна смертність в Італії в цьому епідемічному сезоні не відрізняється від загальної смертності за останні п’ять років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами української інфекціоністки Алли Мироненко, той факт, що лабораторії в Україні не перевантажені тестуванням на коронавірус, є добрим знаком, адже це свідчить про незначне зростання інфікованих.

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Автор
Галина Остаповець Галина Остаповець
Тема
Коронавірус
Місце
Україна
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