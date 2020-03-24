Коронавірус – кінець світу? Філософ розвінчав головні сигнали від песимістів

Пандемія нового коронавірусу COVID-19 не є "сигналом кінця світу".

Про це в блозі на patheos.com заявив кандидат наук Дж. Х. МакКенна, філософ і викладач релігієзнавства. Він навів такі тези, заспокоївши панікерів (далі цитуємо):

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1. Ніхто не може гарантувати, що буде жити в "хороші часи". Хтось повинен був жити, незважаючи на лиха минулого: під час світових воєн, хрестових походів, голоду і так далі.

2. Ви повинні мати уявлення про історію. Чуми "нападали" на людей протягом тисяч років, і хоча ці хвороби вбили мільйони, вони вбили лише частину людства. Бубонна чума вбила 1/3 Середньовічної Європи, але більшість, 2/3, вижили. "Іспанський грип" початку 20-го століття вбив від 50 до 100 мільйонів осіб, але вижили мільярди.

Медичні науки врятували нас від основних пандемій після "іспанського грипу". І якщо цей коронавірус просто не помре сам собою, медична наука врятує нас на цей раз.

Коронавірус. Ілюстрація Інтерфакс

3. Віра в те, що кінець світу неминучий, також нараховує тисячі років. Частина людей в усі часи думала, що цей рік – кінець. І звичайно, кінець не приходив.

Люди були особливо схильні до віри в "останні дні" під час криз і в кінці століть (800, 1000, 1500, 2000 роки).

Запитання, яке потрібно задати, полягає в тому, яка психологія вірування, що кінець приходить у моєму житті? У цій вірі багато марнославства! Я настільки особливий, що кінець приходить під час мого життя. Послухайте, дивіться, ніхто з нас не настільки важливий, щоб стати свідком кінця світу. Хіба мало того, що я помру одного разу?

Нам не відомо, "кінець" настане ще через 5 000 років, або через 10 000 років, або через 100 000 років. Але чому кінець повинен бути в моєму/вашому житті? І, можливо, єдиний справжній "кінець світу" – це коли наше Сонце стане надновою через 5 мільярдів років і зжере землю.

4. Цілком імовірно, що ідея "кінця світу" зовсім не була "кінцем". Цілком ймовірно, що ідея була висунута, щоб говорити не про майбутнє, а про сьогодення, будь-який теперішній момент часу. "Кінець" "інструктує" теперішнє відповідати моральним ідеалам.

5. Уявлення про те, що бог карає людство хворобами, є дуже невтішним поглядом на бога! Припустимо, бог має намір покарати китайців за переслідування мусульман(?!), але при цьому богу вдасться покарати і не один мільйон некитайців? Хіба це не досить незграбно і несправедливо?

Злий тато збирається покарати нас? Справді? Який людський батько карає своїх дітей хворобою і смертю? І що, людському батькові вдається покарати невинних поряд із винними, покарати тих, хто насправді не образив? Покарання заслуговує серйозного розгляду.

6. Якщо є бог, і якщо цей вірус – тест, то який тест? Чи є вірус тестом наших вчених-медиків? Це випробування, щоб побачити, наскільки кооперативними можуть бути люди? Чи потрібно перевіряти молодих людей, щоб з'ясувати, чи є у них моральне волокно для того, щоб практикувати соціальне дистанціювання від інших молодих людей, із тим щоб старше покоління не заразилося?

7. Те, що релігійні люди бояться смерті, цікаво. Я майже підозрюю, що це ознака глибокої несвідомої невіри – невіри в загробне життя, невіри в бога, невіри в душу, невіри в супер-натуралізм.

Філософи-атеїсти зустріли смерть зі спокоєм. Це чому? Тому що вони змирилися зі знищенням своєї істоти. Смерть – це частина життя. Ми прибуваємо, і ми йдемо.

8. І, між іншим, навіть якщо ми "не переживемо" наших смертей і для нас особисто немає загробного життя, чи дійсно ми будемо говорити, що історія всього багатомільярдного всесвіту не має сенсу? Чому історія всесвіту не має остаточного значення, навіть якщо хтось із нас є лише тимчасовим гравцем у драмі?

Що якщо навіть актори, які зіграли Гамлета і його матір Гертруду, скажуть: "Ми зіграли головні ролі в цій п'єсі, але гра безглузда, якщо ми не зможемо продовжувати грати ці ролі вічно?" Це було б абсурдно.

Як писав OBOZREVATEL, раніше астролог Ачарья Вінод Кумар заявив, що літньо-осінній сезон 2020 року може стати кінцем хаотичної пандемії нового китайського коронавірусу COVID-19 (підкреслимо: астрологія – не наука).

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