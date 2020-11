У ВООЗ назвали дві унікальні ознаки, що відрізняють коронавірус від грипу

COVID-19 може відрізнятися від грипу двома унікальними симптомами – втратою нюху та смаку.

Про це на брифінгові в Женеві розповіла керівниця групи Всесвітньої організації охорони здоров'я щодо забезпечення готовності й реагування на грип Енн Моен. Засідання транслювалося пресслужбою ВООЗ у Twitter.

Моен наголосила, що грип і коронавірус можуть циркулювати в організмі людини одночасно. Оскільки обидві хвороби мають схожі симптоми, рекомендується негайно зробити лабораторний тест на COVID-19.

Представниця ВООЗ повідомила, що якщо в людини зник нюх або відчуття смаку, тоді вища ймовірність, що це COVID-19, а не грип.

"Однак немає потреби займатися самостійною постановкою діагнозу", – зазначила Моен.

Вона додала, що вагітним і людям із групи ризику варто звернутися до лікаря відразу після появи характерних симптомів ГРВІ. Важливо не чекати появи серйозних симптомів.

Усім іншим людям із легкими симптомами рекомендується самоізолюватися. Однак якщо виникають проблеми з диханням, висока температура та інші важкі симптоми, треба негайно проконсультуватися із сімейним лікарем.

Live Q & A on flu in time of # COVID19 https://t.co/nCHqwboVSK