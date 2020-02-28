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28 лютого • оновлено в 03:53
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"Корисні" поради з СРСР: як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги

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У мережі згадали лайфхаки з Радянського Союзу, які тепер здаються безглуздими.

Зокрема фотографії уривків з книги Леоніда Одинцова "Тисяча і 999 корисних порад" з'явилася на сайті pikabu.ru. У книзі представлені поради на різні випадки життя. Деяким вони можуть здадутися дуже безглуздими і смішними.

Наприклад, автор пропонує використовувати воду, в якій варилися макарони або рис, як клей або брати з собою в поїздку мильний папір для разового миття рук.

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

Кілька порад з книги:

  1. Змінити відтінок лаку для нігтів можна, додавши в нього кілька крапель чорнила "Веселка". Сині чорнила приглушують яскравий колір і надають лаку трохи фіолетовий тон.

  2. Зваривши рис або макарони, не виливайте відвар: остуджений, він цілком годиться для склеювання паперу, картону, а також для підклеювання шпалер.

  3. Якщо після зарядки плівки в фотоапарат на перший кадр знімати листок календаря, ви завжди будете знати дату, коли відзнімалася плівка.

  4. На пляжі закривати ніс від засмаги можна шматочком кольорової пластикової плівки, прикріпленої липкою стрічкою КЛТ. З таким пластиковим "носом" можна не тільки загоряти, але і купатися – він не відвалиться у воді.

  5. Рибалкам, які вважають за краще вудити з човна, необхідний якір. Зазвичай для цього пристосовують камінь.

  6. Щоб поглянути на годинник в морозний день (...) можна пришити на рукав маленьку накладної кишеньку для годинника на "блискавці" і з прозорим віконцем, наприклад, з целулоїду або пластмаси.

  7. Щоб найуживаніші номери телефону завжди були під рукою, радимо написати їх на папері і приклеїти листок до дна телефонного апарату.

  8. У поїздці завжди знадобляться листочки мильною паперу для разового миття рук.

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги: у мережі згадали "корисні" поради з СРСР

pikabu.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували рідкісні фото російських міст після розвалу СРСР. Крім того, з'явилися унікальні фото про життя людей в Радянському Союзі.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Руцким пригодиться это скрепно)))пакеты стирают руслики до сих пор)))))
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