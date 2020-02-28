"Корисні" поради з СРСР: як змінити відтінок лаку і чим закривати ніс від засмаги

У мережі згадали лайфхаки з Радянського Союзу, які тепер здаються безглуздими.

Зокрема фотографії уривків з книги Леоніда Одинцова "Тисяча і 999 корисних порад" з'явилася на сайті pikabu.ru. У книзі представлені поради на різні випадки життя. Деяким вони можуть здадутися дуже безглуздими і смішними.

Наприклад, автор пропонує використовувати воду, в якій варилися макарони або рис, як клей або брати з собою в поїздку мильний папір для разового миття рук.

Кілька порад з книги:

Змінити відтінок лаку для нігтів можна, додавши в нього кілька крапель чорнила "Веселка". Сині чорнила приглушують яскравий колір і надають лаку трохи фіолетовий тон. Зваривши рис або макарони, не виливайте відвар: остуджений, він цілком годиться для склеювання паперу, картону, а також для підклеювання шпалер. Якщо після зарядки плівки в фотоапарат на перший кадр знімати листок календаря, ви завжди будете знати дату, коли відзнімалася плівка. На пляжі закривати ніс від засмаги можна шматочком кольорової пластикової плівки, прикріпленої липкою стрічкою КЛТ. З таким пластиковим "носом" можна не тільки загоряти, але і купатися – він не відвалиться у воді. Рибалкам, які вважають за краще вудити з човна, необхідний якір. Зазвичай для цього пристосовують камінь. Щоб поглянути на годинник в морозний день (...) можна пришити на рукав маленьку накладної кишеньку для годинника на "блискавці" і з прозорим віконцем, наприклад, з целулоїду або пластмаси. Щоб найуживаніші номери телефону завжди були під рукою, радимо написати їх на папері і приклеїти листок до дна телефонного апарату. У поїздці завжди знадобляться листочки мильною паперу для разового миття рук.

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

pikabu.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі опублікували рідкісні фото російських міст після розвалу СРСР. Крім того, з'явилися унікальні фото про життя людей в Радянському Союзі.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!