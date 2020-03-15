Кордон з Польщею закритий, тисячі українців не можуть потрапити додому: ексклюзивні деталі

Кілька тисяч українців не можуть перейти польсько-український кордон через те, що Польща закрила пропускні пункти на карантин. Тільки на одній ділянці поста "Краковець" знаходяться декілька тисяч осіб.

Як розповіла OBOZREVATEL українка Ольга Веркалець, яка також знаходиться на кордоні, ситуація паралізована з ночі, а черга автобусів в Україну становить 5-6 кілометрів.

"Я приїхала приблизно опівночі, автобусом. Через обмеження від Польщі, відразу ж був закритий пункт переїзду і нам сказали йти пішки. Але як тільки ми почали рух, поляки закрили прохід. Приблизно о 4 ранку ми домоглися того, що автобуси почали пропускати, але дуже повільно. Десь 2-3 на годину. Ось я зараз в черзі десь десята, а позаду мене дуже багато автобусів, я вже не кажу про автомобілі. Хтось підрахував, що приблизно 5-6 кілометрів затор", – пояснила Ольга.

Затор на кордоні

При цьому на кордоні немає ні магазинів, ні автозаправок.

На щастя, на польському пункті пропуску працюють кілька біотуалетів. "Я не знаю скільки тут людей, але якщо автобусів десятки, то і людей тут вже точно не 100 або 200. Думаю, що кілька тисяч точно є", – підкреслила українка.

Відзначимо, на час карантину через коронавірус Польща перекрила прикордонний рух на польсько-українському державному кордоні з 00:00 15 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Польща з 10 березня ввела нові санітарні норми перетину кордону з Україною. Тепер кожен, хто заїжджає в країну на поїзді, автобусі, особистому авто зобов'язаний заповнити спеціальну анкету і пройти медогляд.

Про новий порядок проходження контролю читайте в нашому ексклюзиві.

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