Константинополь призначив свого представника в Києві: названо ім'я

Священний синод Вселенського патріархату під головуванням Патріарха Варфоломія вибрав постійного представництва Константинопольської церкви в Києві.

Як повідомляє Romfea, посилаючись на комюніке засідання синоду, що проходив з 9 до 11 січня, головою київської Ставропігії призначений архімандрит Михайло (Аніщенко).

Відзначається, до цього архімандрит був предстоятелем храму прп. Аліпія Стовпника Константинопольського патріархату в Анталії.

Довгий час він служив у Луцьку і був кліриком кафедрального собору УПЦ Волинської єпархії.

Архімандрит Михайло (Аніщенко) lutsk.rayon.in.ua

Архімандрит Михайло (Аніщенко) romfea.gr

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