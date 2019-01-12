Константинополь призначив свого представника в Києві: названо ім'я

Священний синод Вселенського патріархату під головуванням Патріарха Варфоломія вибрав постійного представництва Константинопольської церкви в Києві.
Як повідомляє Romfea, посилаючись на комюніке засідання синоду, що проходив з 9 до 11 січня, головою київської Ставропігії призначений архімандрит Михайло (Аніщенко).
Відзначається, до цього архімандрит був предстоятелем храму прп. Аліпія Стовпника Константинопольського патріархату в Анталії.
Довгий час він служив у Луцьку і був кліриком кафедрального собору УПЦ Волинської єпархії.
Архімандрит Михайло (Аніщенко)
lutsk.rayon.in.ua
Архімандрит Михайло (Аніщенко)
romfea.gr
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 січня Вселенський Патріарх Варфоломій підписав Томос про надання автокефалії Православної церкви України.
6 січня Томос вручили на Божественній літургії. Також у мережі опублікували переклад тексту документа.
8 січня Томос відвезли назад в Стамбул для підписання його 11 членами Синоду Вселенського патріархату.
9 січня всі члени Синоду Вселенського патріархату в Стамбулі підписали Томос про автокефалію Православної церкви України.
10 січня документ повернувся в Україну. Його показали прихожанам Свято-Покровського кафедрального собору в Рівному.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "Незалежність УПЦ" на сайті "OBOZREVATEL".