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Константинополь призначив свого представника в Києві: названо ім'я

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Священний синод Вселенського патріархату під головуванням Патріарха Варфоломія вибрав постійного представництва Константинопольської церкви в Києві.

Як повідомляє Romfea, посилаючись на комюніке засідання синоду, що проходив з 9 до 11 січня, головою київської Ставропігії призначений архімандрит Михайло (Аніщенко).

Відзначається, до цього архімандрит був предстоятелем храму прп. Аліпія Стовпника Константинопольського патріархату в Анталії.

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Довгий час він служив у Луцьку і був кліриком кафедрального собору УПЦ Волинської єпархії.

Архімандрит Михайло (Аніщенко)

Архімандрит Михайло (Аніщенко)

lutsk.rayon.in.ua

Архімандрит Михайло (Аніщенко)

Архімандрит Михайло (Аніщенко)

romfea.gr

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Тема
Незалежність УПЦ
Місце
Україна
Теги
ТомосКонстантинопольський патріархатєдина церквафотографии
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Это позор. И это всё ради Петрухиной прибыли?
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Петренко Иван
Петренко Иван
Это правильно решил сходняк Константинопольский!Назначить смотрящего это первое дело!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы вы даже не можете выбрать патриарха . Вам даже тут назначают смотрителя. Где блядь ваша независимость ?? Где она в жопе.
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5
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Петренко Иван
Петренко Иван
Игорь Анатольевич, Ты не путай анархию и независимость.Назначить смотрящего-это первое дело.всё должно быть по понятиям!
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