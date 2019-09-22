"Кому нас віддаєте?" Волонтер розповів зворушливу історію про Донбас

Відомий український волонтер Тім Златкін розповів про розмову з 17-річною дівчиною, яка живе з братом на території окупованого Донбасу.

Про це волонтер написав на своїй своїй сторінці в Facebook. Вона запитала його про подарунки, які Златкін раніше дарував їй, з якою метою вони були.

"Ви мені дарували українські книги, пам'ятаєте? Привозили нам подарунки з Києва. Навіщо? Щоб віддати бандитам? Військові наші кажуть, що скоро їх будуть відводити. Кому нас віддаєте?" – поцікавився підліток.

На що волонтер пообіцяв, що нікому її не віддасть і її брата теж, але поцікавився у користувачів мережі:

"І що мені на це відповісти? Дівчинці 17 років. Живе в чотирьох кілометраx від сепарськиx позицій. Куди мені її везти?.. З братиком. Годувати Штайнмайером? Думаєте, вона одна така?".

Інтернет-користувачі перейнялися несамовитою історією.

Скріншот facebook.com/akvilifer

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше волонтер поділилася особистою драмою через Донбасу. Вона вшановує пам'ять улюбленого, яким так і не встигла розповісти про свої почуття.

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