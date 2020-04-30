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30 квітня • оновлено в 21:36
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Комаровський розвінчав черговий міф про коронавірус

1.6т
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Коронавірусна інфекція не призводить до розпаду гемоглобіну і подальшого підвищення рівня заліза в крові.

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Ознакою підвищення концентрації заліза в крові є жовтяниця, якої немає в переліку симптомів COVID-19. Про це сказав відомий лікар Євген Комаровський у своєму відеоблозі на YouTube (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

"Мені почали писати про те, що коронавірус, виявляється, руйнує гемоглобін, через що в кров потрапляє залізо й отруює організм. Про це мені навіть лікарі писали. Ви знаєте, який перший симптом підвищення концентрації заліза в крові? Це жовтяниця. І ніде не сказано, що жовтяниця є симптомом коронавірусу. Але мені надсилають мільйони листів із новою теорією про руйнування еритроцитів", – пояснив він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у закритих приміщеннях із великим скупченням людей коронавірус може зберігати свою активність у повітрі близько двох годин.

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Тема
Коронавірус
Особа
Євген Комаровський
Місце
Україна
Тег
хвороба
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    Вилікувалися: 1238. Померли: 261.

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